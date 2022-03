El PSOE recaba las quejas del Mercado Central y las traslada al Ayuntamiento de Almeria

La concejala del PSOE, Lida Compadre, ha llevado a cabo un trabajo de recopilación de todas las quejas de los comerciantes del Mercado Central y ha elaborado un escrito que ha registrado formalmente en el Ayuntamiento para dar traslado al equipo de Gobierno y que proceda a su urgente solución.

Compadre en su escrito detalla cómo lleva más de nueve meses averiado uno de los montacargas, y otros dos ascensores están estropeados desde hace cuatro meses, uno de ellos el accesible para personas con discapacidad; en los accesos al mercado las escaleras y muretes están oxidados, y parte de la mampara de separación de cristal está rota; desde hace semanas no se pueden cerrar con llave las cámaras frigoríficas del sótano por la rotura de la chapa que sostiene el candado; no se ha solucionado el problema de goteras en las cámaras de almacenaje del sótano; no han instalado canaletas de recogida de agua frente a los puestos de pescado y no hay red Wifi.

Para Compadre, “un auténtico desastre de mantenimiento el que lleva a cabo del PP en el Mercado Central que es el principal mercado de la ciudad y un importante punto de atracción para los turistas que nos visitan”.

Asimismo, se ha hecho eco de otras quejas de esos comerciantes, como el hecho de que se organicen actividades en el Paseo, en las que se venden productos similares a los suyos en días laborables, “ya que tienen como consecuencia una importante bajada de ventas en los puestos del mercado”. Así, la edil ha propuesto que “este tipo de iniciativas se realicen en domingo, cuando el mercado permanece cerrado".