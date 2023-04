El PSOE desvela que Moreno Bonilla destinó 14,6 millones a la sanidad privada en Almería

El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario autonómico, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha desvelado esta mañana que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla ha triplicado en un año el dinero público destinado a la sanidad privada en la provincia. En concreto, ha dicho, la Junta del PP designó en 2022 a la sanidad privada 14,6 millones de euros; 9,6 millones de euros más respecto a 2021. “Es decir, mientras que la sanidad pública priva a los usuarios de la atención que precisan por la gestión del Gobierno andaluz, Moreno Bonilla ha estado favoreciendo por la puerta de atrás a la sanidad privada”, ha ahondado.

Esta realidad es, además, con el agravante de que esos recursos, tal y como ha trascendido a la opinión pública, “han sido desviados a la sanidad privada sin ningún pudor, a dedo y al amparo de un decreto ley que se aprobó para hacer frente a la pandemia, pero que quedó derogado” y la situación, lejos de mejorar, tiene un nuevo escenario en la “amenaza que se cierne” en torno a la Atención Primaria con la nueva orden de conciertos que ha aprobado el PP y que “abre la puerta de par en par a su privatización”, ha censurado el diputado andaluz. Lorenzo Cazorla considera que, en la práctica, la nueva orden “supondrá que el Gobierno andaluz permite que las clínicas privadas puedan usar los centros públicos para hacer pruebas e intervenciones quirúrgicas” y, más aún, que puedan “acceder a datos clínicos personales” entre otras muchas cuestiones que aparecen en el catálogo de concesiones que ha puesto en marcha el PP.

Moreno Bonilla “desvalija” la sanidad pública

Para el líder de los socialistas almerienses, Moreno Bonilla está “desvalijando sin remordimientos la sanidad pública” y “desatendiendo la puerta de entrada a la sanidad con el destrozo de la Atención Primaria” y ha hecho referencia a datos “preocupantes” que refuerzan que el PP está llevando a cabo una “calamitosa gestión” de la sanidad pública. En este sentido, ha puesto sobre la mesa las “inaceptables” listas de espera que existen en todos los hospitales de la provincia y ha destacado el caso de los pacientes de Cardiología y Digestivo que, en La Inmaculada de Huércal-Overa, han de esperar hasta 7 meses para ser atendidos por el especialista; o el “paradigma” de la gestión del PP que se da en Urología de Torrecárdenas donde, directamente, “no hay citas disponibles”.

“Los pacientes desconocen cuándo podrá verlos el especialista y se dan casos, como el que ha trascendido estos días atrás, en los que un usuario que se hizo una prueba en octubre aún no ha podido conocer el resultado y no tiene tampoco ninguna fecha programada para hacerlo”, ha añadido. El hecho de que el 65% de los menores de Almería no tengan una atención pediátrica especializada o la “estructura raquítica” que existe actualmente en Salud Mental, son otros de los ejemplos expuestos por Lorenzo Cazorla ante lo que se ha cuestionado la mediación o el papel que juegan los dirigentes locales y provinciales del PP para exigir a Moreno Bonilla una sanidad pública de calidad para Almería.

“Nos preguntamos si el alcalde de Huércal-Overa, el de Roquetas de Mar, el de El Ejido, Adra o la alcaldesa de Almería se van a apuntar al ‘efecto Juanma’ o van a defender a sus vecinos y vecinas ante este deterioro de la sanidad pública”, se ha preguntado. “Les exigimos que se den menos golpes de pecho y que, realmente, apuesten por Almería y los almerienses”, ha sostenido y ha asegurado que “frente a esta nefasta gestión del Gobierno andaluz del PP, los socialistas mantenemos que la sanidad pública es lo que nos hace iguales y no vamos a parar de defenderla y reivindicarla hasta que no vuelva a ser lo que era”.

Obras sanitarias con Fondos Next Generation

En cuanto a la reciente visita de Moreno Bonilla a Almería para colocar la primera piedra del edificio de consultas externas de Torrecárdenas, Lorenzo Cazorla le ha recordado que dichas obras fueron adjudicadas en el verano de 2019 aunque la propia Junta “rompió el contrato seis meses después”. “Cerca de cinco años ha estado Moreno Bonilla dando vueltas a lo que hacía con este centro sanitario hasta que los fondos europeos conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, aquellos a los que se opuso con el PP, se han hecho cargo de la financiación de esta obra” como también, ha añadido, sucede con el PET-TAC para enfermos oncológicos que se instalará en Torrecárdenas o el Hospital de Roquetas de Mar que son todas iniciativas que se llevarán a cabo gracias a los fondos europeos de Recuperación.