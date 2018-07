El PSOE exige al PP equiparar en derechos a los trabajadores de servicios de Diputación

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha dado a conocer esta mañana una reciente sentencia que reconoce los derechos laborales de un grupo de trabajadores vinculados al área de Bienestar Social de la institución provincial cuya relación laboral con el ente supramunicipal cambió desde la llegada del PP al Gobierno, en el año 2012. En concreto, según ha desvelado el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, nueve empleadas y empleados deberán ser contemplados en una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como trabajadores indefinidos no fijos.

Estas personas han denunciado la situación que vienen padeciendo desde la entrada del PP en el Gobierno provincial cuando “han ido concatenando contratos de trabajo por obra o servicio durante años”. “Ahora la justicia les da la razón y reconoce que su relación laboral con la Diputación debe ser indefinida y no temporal”, ha explicado Lorenzo con satisfacción. Se trata, ha ahondado, de nueve trabajadores, pero esta situación afecta a 27 personas en total, todas vinculadas al área de Bienestar Social. “Son trabajadores y trabajadoras que se han dejado la piel en tema de Dependencia y en los equipos de Tratamiento Familiar, y han sufrido la discriminación por parte del equipo de gobierno del PP”, ha lamentado.

Los socialistas, ha dicho Lorenzo, “siempre hemos defendido que a igual trabajo, igual salario y nos parece intolerable que esto haya sucedido durante este tiempo y que se haya tenido que recurrir a la justicia”. Además, ha adelantado, que el Grupo Socialista va a exigir al equipo de Gobierno en el pleno de mañana que equipare los derechos de las 27 personas que se encuentran en esta situación con los del resto de trabajadores públicos de Diputación “sin esperar a más sentencias”.

Una de las repercusiones negativas que tuvo para este grupo de empleados y empleadas la llegada del PP al Gobierno de Diputación fue su rebaja salarial. Así, ha indicado Juan Antonio Lorenzo, que las personas que trabajaban en materia de Dependencia han visto su sueldo reducido en un 33% mientras que los y las compañeras de tratamiento familiar cobran un 40% menos de su sueldo desde que Amat llegó a la presidencia de la Diputación. “Esperamos que, a partir de ahora no se vuelva a producir esta situación y se acabe con los abusos en materia laboral de los trabajadores y trabajadoras de esta casa”, ha defendido el portavoz del PSOE.

El PP rechaza la moción contra la publicidad sexista

Por otro lado, y con respecto al pleno de mañana, el portavoz socialista ha mostrado su sorpresa ante el rechazo del presidente de la Diputación Provincial a incluir en el orden del día el debate sobre la moción contra la publicidad sexista que ha presentado en tiempo y forma el Grupo Socialista. El contenido de la moción, que los socialistas dieron a conocer recientemente en rueda de prensa, tiene como objetivo defender los derechos de las mujeres y la igualdad real entre ambos sexos y pretende que la institución provincial adquiera el compromiso de no colaborar económicamente con medios de comunicación que incluyan contenidos sexistas en su temática informativa. “No entendemos por qué Amat no quiere hablar de esta cuestión. No sabemos qué entiende el presidente por sexista, pero espero que podamos salir mañana de dudas en el pleno”, ha confiado Lorenzo.