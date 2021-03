El PSOE acusa al PP de "falsear" el informe de las viviendas de protección de Costacabana

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha exigido al alcalde de la ciudad, del Partido Popular, una explicación pública sobre lo ocurrido en el Pleno celebrado el martes, donde el equipo de gobierno trató de aprobar la autorización para suscribir una operación de crédito por importe de 1.658.556,20 euros para llevar a cabo una promoción de viviendas protegidas de la empresa municipal Almería XXI en Costacabana, cuando la licitación de dicha promoción está a la espera de que se produzca una resolución judicial, tras la demanda presentada por el Colegio de Arquitectos.

"Cómo es posible que una empresa municipal traslade una información falsa a Intervención, porque no se puede decir de otro modo", se ha preguntado Fátima Herrera, tras confirmar que “la petición de dicha operación de crédito se había formulado a través de un documento de Almería XXI en el que se aseguraba que el recurso judicial se había resuelto y que la medida cautelar se había rechazado "cuando no es cierto, ni lo uno ni lo otro".

"Nos preguntamos si éste habría acabado siendo otro de esos pufos judiciales del equipo de gobierno del Partido Popular, si desde el PSOE no hubiéramos solicitado la retirada del punto” , “Si el alcalde continúa en su empeño y la Justicia resuelve a favor del Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, después de haber solicitado un préstamo de 1,6 millones de euros, que ya no tendría ninguna utilidad", ha manifestado. "Si el dinero saliera de sus bolsillos estoy segura de que no nos encontraríamos en esta situación, pero como siempre, sale del bolsillo de los almerienses”, sentencia.