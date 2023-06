El PSOE anuncia iniciativas en el Parlamento para que la Junta agilice la construcción del IES de La Cañada

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, y el concejal socialista Antonio Ruano, han mantenido un encuentro con representantes del AMPA del CEIP San Indalecio de La Cañada para interesarse sobre la futura construcción de un nuevo instituto en el barrio, un compromiso reiteradamente anunciado por los representantes de la Junta de Andalucía.

Sánchez Teruel ha criticado que “ha pasado un año desde que quedó clara la hoja de ruta para que en La Cañada, que cuenta con una población cercana a los 10.000 habitantes, se construya un instituto y la realidad con la que se encuentran las familias y las AMPAs de los centros de Primaria es que la Junta de Andalucía no ha hecho sus deberes”. Según ha argumentado, el resultado de no contar aún con la cesión de los suelos necesarios “es que el nuevo centro educativo no se ha podido incorporar a la planificación educativa y, por lo tanto, no se ha encargado el proyecto técnico de las obras”, a la vez que ha avanzado que “van a pasar varios años y, por lo tanto, varios cursos, “hasta que el nuevo centro se pueda poner en marcha”.

“Es muy probable que en esta legislatura, a la que aún le quedan tres años, no esté en funcionamiento el nuevo instituto de la Cañada por la inacción de la Junta de Andalucía”, ha pronosticado el parlamentario autonómico y, precisamente, con el objetivo de que Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, “cumplan con la palabra dada a las familias”, Sánchez Teruel y la portavoz socialista en el ayuntamiento han acordado llevar a cabo una serie de iniciativas políticas que contribuyan a agilizar este proyecto.

“Se trata de conseguir que, no más tarde de septiembre, la administración educativa disponga de los suelos necesarios para poder incorporar el centro a su planificación, encargar el proyecto e incluir en los presupuestos de la Junta de 2024 partidas para que pueda comenzar la ejecución”, ha detallado el parlamentario socialista quien ha destacado que “si se siguen estos pasos con celeridad, en el último curso de la actual legislatura podría estar ya en funcionamiento el nuevo centro educativo en La Cañada”.

El diputado socialista ha anunciado que registrará diversas iniciativas en el Parlamento Andaluz dirigidas a conocer el estado en el que se encuentra la cesión de los suelos que tiene que hacer la Consejería de Agricultura, dirigida por la almeriense Carmen Crespo, quien, a su juicio, “debería estar más pendiente de los temas de Almería”. “Ceder estos terrenos es un tema importante para Almería y parece, a la vista de los resultados, que en el último año no le ha dedicado un segundo”, le ha afeado a la titular de Agricultura. Asimismo, ha indicado que también pretende, en el ámbito de la Consejería de Desarrollo Educativo, “conseguir el compromiso de la consejera para encargar inmediatamente, una vez cedidos los suelos, el proyecto de obra e incluir partidas en el presupuesto de 2024”.

"Dos almerienses en la Junta y no se nota"

En su opinión, “se debería notar que hay dos almerienses en el Consejo de Gobierno, uno de ellos, además, alcalde de la ciudad cuando se prometió el instituto a las familias, hace ahora un año”. Sánchez Teruel ha lamentado que, “a la vista de los resultados, las madres y padres de La Cañada no han notado la mano de Ramón Fernández ni su tiempo para desbloquear y agilizar la cesión de suelos y la construcción del instituto”.

En último lugar, ha asegurado que comparte con las familias “la sensación de que el papeleo se utiliza como excusa para demorar la construcción del nuevo IES de La Cañada” lo cual, en su opinión, “es intolerable después de la palabra dada al AMPA desde hace meses en los que no se ha avanzado nada”.