El PSOE denuncia el retraso del Plan Verano del SAS y advierte del posible colapso en las urgencias

El PSOE de Almería ha denunciado el retraso en la puesta en marcha en la sanidad andaluza del Plan Verano, diseñado para garantizar la atención sanitaria en las zonas costeras y las sustituciones por vacaciones, y que normalmente entraba en vigor el 15 de junio. El parlamentario andaluz electo y secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha advertido a primera hora de esta mañana que, a 27 de junio, aún no había “noticias” de este Plan, más allá de la decisión que ha tomado la Consejería de Salud de cerrar los centros de salud de toda la provincia por las tardes durante dos meses.

Lorenzo ha calificado de “injustificable” el retraso en la aplicación del Plan Verano y ha advertido de que “estamos hablando de asistencia primaria”, por lo que, si no se garantiza la correcta atención de la ciudadanía, “volverá a verse afectada la sanidad al completo, ya que la gente acudirá a urgencias y habrá colapso”. El responsable socialista ha recordado que, en verano, en la provincia de Almería “en algunos municipios la población se duplica y hasta se triplica”, algo que sucede al mismo tiempo que hay que garantizar “las merecidas vacaciones de los profesionales de nuestro sector sanitario público”.

El PSOE ha insistido en que, ante esta coyuntura, es necesario reforzar las plantillas “al menos, en los centros ubicados en localidades de especial afluencia turística” como es el caso de Aguadulce Sur, Roquetas Norte, Almerimar, Balerma, Balanegra, Adra y Ejido Sur, en el Distrito Sanitario Poniente; Carboneras, San José, Aguamarga y Cabo de Gata, en el Distrito Sanitario de Almería; y San Juan de los Terreros, Garrucha, Cuevas del Almanzora, Puerto Rey (Vera) y Mojácar Playa, en el Área Sanitaria Norte de Almería.

“Pese a todo, a día de la fecha, el silencio de los responsables públicos de la sanidad pública andaluza es clamoroso y nosotros queremos saber qué van a reforzar, con qué plantillas van a reforzar y cuánta inversión van a destinar a este Plan Verano, que todavía no ha comenzado, en una provincia donde las listas sanitarias están disparadas”, ha insistido, antes de exigir al Gobierno de Moreno Bonilla “que atienda con calidad no sólo a las personas de esta provincia, sino también a las que nos visitan en estos días de verano”.