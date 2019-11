El PSOE exige playas listas en Semana Santa y con mayor presencia de socorristas

En ese sentido, ha señalado como “uno de los grandes fracasos del alcalde” que en los últimos cuatro años los servicios municipales en las playas no hayan estado al cien por cien listos el 1 de mayo, fecha en la que hasta ahora se iniciaba un plan que se extendía hasta el 31 de octubre. Y es un fracaso, ha continuado, “que evidencia la incapacidad del alcalde y de su equipo de gobierno para gestionar y para solucionar los errores en los que, año tras año, se han ido metiendo ellos mismos”.

Para Compadre, el alcalde viene teniendo en las playas “su particular talón de aquiles , porque son una de las mayores evidencias en Almería de la incapacidad que tiene el Partido Popular para hacer bien su trabajo, que no es otro que gestionar bien, que las cosas funcionen y que se puedan disfrutar con la calidad por la que pagan los almerienses”.

“Y decimos esto, porque es precisamente lo que no ha venido haciendo el PP desde el Ayuntamiento con los gobiernos socialistas en la Junta, dentro de su estrategia de confrontación permanente. Ahora que gobierna el PP en Andalucía, lo mismo eso cambia y se benefician todos los almerienses” aunque sea por un interés partidista, ha considerado. Lo que sí está claro por el momento es que, según han denunciado públicamente desde el PSOE, se ha contratado a una empresa para que se haga cargo del asunto en lugar de que sean los propios técnicos del Ayuntamiento los que se encarguen de la elaboración de la documentación necesaria, y que ese trabajo costará a los almerienses cerca de 10.000 euros.

Compadre ha explicado que para dar el salto de calidad exigible en los servicios municipales en las playas de Almería, y teniendo muy en cuenta que los almerienses pagaron más de 1,2 millones de euros para eso durante 2019, el equipo de gobierno del PP tiene que empezar por presentar a tiempo la solicitud de autorización ante el gobierno andaluz para el próximo plan de playas y, así, evitar que pueda llegar la próxima Semana Santa y no se cuente con ese permiso.

1,2 millones de gasto con resultado "cuestionable"

Los socialistas, ha subrayado la edil, “siempre hemos reivindicado que las playas estén llenas de vida y de actividad todo el año, algo en lo que el alcalde hace aguas”. Porque, después de la temporada veraniega “tendrían que continuar estando cuidadas, limpias y llena de actividad por los almerienses y por interés económico y de creación de empleo en la ciudad”. “Algo que se puede hacer, como lo hacen otros municipios de la provincia y del país, y eso es a lo que se tiene que aspirar”, ha remarcado.

Pero dicho eso, han apuntado a que, dentro del siguiente plan de playas a tramitar ante la Junta de Andalucía, se tiene “que hacer una apuesta importante por parte del Ayuntamiento” para que, al menos, se cuente con las playas listas en Semana Santa.

Balance 2019

Con respecto al balance realizado sobre 2019, Lidia Compadre ha contrapuesto la importante inversión para servicios que ha salido del bolsillo de los almerienses, de más de 1,2 millones, “con una calidad cuestionable” de los mismos. Una afirmación que ha sustentado en un estudio pormenorizado que contempla, en primer lugar, “unas pasarelas que se instalaron con casi 2 meses de retraso”, lo que supuso “que hayamos pagado 6 meses por ellas y que hayan estado poco más de 2 meses” en las playas.

Encima, ha proseguido, con un “engaño” por parte del PP porque aseguraron que se iban a mantener todo el año cuando resulta que sabían que no tenía autorización de la Junta de Andalucía para ello e incluso contrataron desde el principio parte del desmontaje de las mismas.

También ha sido una realidad que, con el actual servicio de socorrismo, no se ha cubierto en ningún momento ni primera ni última hora del día, algo que hay que cambiar después de que se haya constatado que 3 ahogamientos en la capital se produjeron fuera de la jornada laboral de los socorristas. Además, informes nacionales apuntan que, como ha ocurrido en Almería, casi el 30% de ahogamientos se producen entre las 8.00 y las 12.00 horas y entre las 20.00 horas y las 22.00 horas.

“Los socorristas tienen que empezar en Semana Santa, sí, pero contar con ellos desde entonces hasta el final del plan de playas, no con parones o solo los fines de semana como se hace ahora dependiendo del momento del año. Que se ajuste el personal necesario y que el horario de los socorristas sea el que tiene que ser para evitar en todo lo posible los ahogamientos” y proteger mejor a las personas mayores y niños que van a la playa justo en las horas de menos sol, ha enfatizado la concejala del PSOE.

A estos dos asuntos se añaden “sillas anfibias que fallaban o insuficientes”, ya que se llegó a tener solamente una que funcionara en la playa de El Palmeral, y “unos aseos que han estado cerrados fuera del horario de los socorristas la mayor parte de la temporada”. Mención especial ha tenido Lidia Compadre también para el hecho de que, como consecuencia de las últimas lluvias en la capital, se retiraran tanto pasarelas como zonas de sombra. “Entendemos que es una situación sobrevenida, pero que no puede servir de justificación para que después, con el buen tiempo que hemos tenido, no se hayan repuesto”, ha expresado. Porque, siendo así, se ha preguntado para concluir, “qué pasaría entonces si llueve en julio, si se quitaría todo y ya no se volvería a poner”.