La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha pedido al alcalde que ponga en marcha un Plan de Empleo urgente para la contratación directa de personal y que exija a la Junta de Andalucía planes extraordinarios para adaptar los espacios públicos a la nueva realidad tras la COVID-19, ante el gran aumento de las cifras de desempleados en la ciudad. “Hay muchos trabajadores sin empleo y hay mucho trabajo por hacer; lo que necesitamos ahora son decisiones políticas por parte del alcalde”, ha manifestado.

Valverde ha realizado esta petición, a la luz de los últimos datos sobre empleo en en la provincia, según los cuales se han formalizado 7.653 ERTEs, en los que están incluidas 36.523 personas. De los cerca de 70.000 desempleados de la provincia, casi el 32 por ciento están concentrados en nuestra ciudad -22.063 personas-, de los cuales 15.552 corresponden al sector servicios: comercio, hostelería y turismo. Sólo entre marzo y abril, en la capital se han registrado 4.447 nuevos desempleados.

“Los socialistas creemos que hay actuar con urgencia y eficacia, y por eso proponemos al alcalde dos medidas muy concretas con las que puede generar empleo”, ha manifestado la portavoz socialista. La primera, reorientar 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento va a utilizar para externalizar el servicio de vigilancia de dependencias municipales, que todavía no ha sido contratado, para prestarlo de forma directa, a través de un primer Plan de Empleo Municipal, aprovechando el ahorro del beneficio industrial y del IVA para destinarlo a la generación de más puestos de trabajo en otros proyectos que no sean sólo de seguridad.

La segunda propuesta es exigir a la Junta de Andalucía que lleve a cabo planes extraordinarios de empleo, gestionados desde el ámbito municipal. “Es preciso adaptar las dependencias municipales a las normas de desconfinamiento, acondicionar y sanear espacios públicos degradados que existen en muchos barrios de Almería, realizar una puesta a punto de los colegios de la ciudad y adaptar la ciudad a una movilidad más sostenible”, ha indicado. En este sentido, ha pedido al alcalde “que reactive, de una vez por todas, la obra pública y que introduzca cláusulas sociales en la contratación municipal para primar a pequeñas y medianas empresas del ámbito local, así como para la generación de empleo, especialmente a mujeres, parados de larga duración o personas con discapacidad, entre otros colectivos”.

Llueve sobre mojado

A juicio de la portavoz del PSOE, “llueve sobre mojado porque arrastramos una tasa de paro alarmante, a la que nunca se ha querido dar respuesta por parte del Ayuntamiento”. Así, ha recordado que en 2015 el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción para poner en marcha un Plan de Empleo Municipal y que, a pesar de las reiteradas peticiones del PSOE en estos casi cinco años, no ha llegado a realizarse.

“Almería sufre un desempleo estructural, con una importante bolsa de parados de larga duración, que necesitan un trabajo con urgencia, y que están en la base de muchos de los problemas sociales de esta ciudad -ha apuntado-; son el colectivo más numeroso, con 8.079 personas, que representa el 36,62 por ciento del total de desempleados de la capital”. A ello se suma el hecho de que hay un 24,46 por ciento de desempleados sin formación: 5.396 personas que no tienen estudios de ningún tipo o que no completaron la educación primaria, y que del total de desempleados, casi 10.000 son mayores de 45 años, lo que representa el 45% del total de parados, “personas que llevan años sin trabajo y que no ven una salida laboral”.

En este tendido, ha recordado que “Almería es una ciudad de servicios, con una economía basada fundamentalmente en actividades afectadas de lleno por el confinamiento, como comercio, hostelería y turismo, y que algunas empresas han cerrado definitivamente”. “No hace falta recordar cómo el PP maltrató el sector del comercio en la capital y el triste espectáculo de calles completas repletas de locales vacíos o abandonados”, ha apuntado, a lo que se suma ahora, según Valverde, “el grave problema de desempleo, que crece sin parar y que se está cebando con trabajadores y trabajadoras del sector servicios”.

Asimismo, ha lamentado “que tampoco el alcalde, en estos casi 60 días de crisis sanitaria y económica, haya hecho nada para proporcionar empleo a trabajadores vulnerables que desarrollaban su labor en la economía no regulada, como la venta ambulante o el servicio doméstico, por poner algunos ejemplos; personas que ahora miso tienen difícil conseguir unos ingresos suficientes para mantener a sus familias”.

Finalmente, se ha referido al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), que va a poner en marcha el Ayuntamiento con fondos de la UE, que considera “insuficiente” porque “la formación por sí sola no basta”, pues “necesitamos programas que incluyan la inserción laboral y que tengan oportunidades de empleo”.

Almería, 12 de mayo de 2020