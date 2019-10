El PSOE acusa al alcalde de usar de manera "rastrera" la integración de la capital al 112

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha mostrado la satisfacción de su grupo por la integración de la capital en el sistema de emergencias 112 Andalucía después de que, hace poco más de un mes, se lo exigieran nuevamente al alcalde para mejorar la coordinación y respuesta que se da a la ciudadanía en casos de situaciones de emergencia y dando cumplimiento a una petición elevada por los socialistas al pleno hace 6 años, que fue aprobada por unanimidad.

Díaz ha querido reconocer “la labor encomiable de agentes y bomberos, basada en su entrega y dedicación, frente a la falta de medios con los que trabajan, como el que ha supuesto que Almería fuera la única capital de provincia andaluza fuera del 112 o el déficit de plantilla que hay en la Policía Local” para, a continuación, poner el acento en que “los 6 años transcurridos desde que se aprobara la moción socialista para la integración en el 112 definen la irresponsabilidad del Partido Popular”.

En ese sentido, ha considerado que el hecho de que “el PP venga ahora a usar el 112 y la seguridad de los almerienses con fines electoralistas es rastrero, además de lamentable”. “Se acaba de constatar que no era tan complicado integrar a Almería en este sistema y que lo ha estado retrasando 6 años dentro de su estrategia permanente de confrontación con la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE”.

De ese modo, ha subrayado que el alcalde “debería de avergonzarse” por haber puesto a Almería como la única capital de provincia andaluza sin formar parte del 112 hasta ahora. Pero, lejos de ello, “lo que ha tratado de hacer, de la mano del consejero de Presidencia, es ocultar su propia irresponsabilidad, malmetiendo con mentiras contra el anterior gobierno andaluz y, más allá todavía, tratando de usar la seguridad ahora con fines electoralistas”.

Mintiendo, ha explicado, “porque la verdad es que, una tras otra vez, rechazaron las ofertas de integración y porque en el pleno de Almería lo que el propio Partido Popular alegó no fueron más que dificultades técnicas para poder hacerlo”. “Unas dificultades técnicas que -ha continuado Díaz- tuvo 6 años para subsanar y no lo hizo, porque al final no eran más que excusas baratas”.

“Los milagros aquí no existen y lo que sí existe es una clara intencionalidad de sacar el tema adelante simplemente porque ahora no se quiere dejar mal al Partido Popular en el gobierno de la Junta de Andalucía, además de porque las últimas inundaciones en la ciudad, con las terribles consecuencias que tuvieron, han llevado al alcalde a ponerse en alerta después de ver que no se estaba haciendo todo lo que se debía por el Ayuntamiento para prevenir y actuar en situaciones de riesgo”, ha remarcado Pedro Díaz.

De esa manera, los socialistas han instado al alcalde “a ser, de una vez por todas, el alcalde de todos los almerienses” y “a dejar de utilizar el Ayuntamiento, que nos representa a todos, como trinchera contra el PSOE o como edificio anexo de las instituciones en las que el PP gobierna”.