El PSOE apuesta por unos festejos que retomen tradiciones

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha realizado hoy un balance de la Feria de Almería que se ha celebrado entre los días 19 y 27 de agosto asegurando que el próximo año “cuando la Feria sea organizada por el PSOE en el Ayuntamiento tendremos unas fiestas más participativas que retomen tradiciones olvidadas por el PP como la Feria de los barrios, el Certamen de Indumentaria Tradicional u otorgue más relevancia a la Diana de Gigantes y Cabezudos que solo se ha celebrado cuatro días”.

Antonio Ruano, para quien “hemos asistido a una Feria deslucida, improvisada, caótica y falta de ilusión”, ha señalado que “este año esperábamos más del equipo de Gobierno del PP puesto que los grandes actos que sirven de promoción de la ciudad deben organizarse con suficiente antelación y esta edición era propicia para ello, después de la pandemia”.

Ruano ha echado en falta “que el Paseo de Almería y otras calles como la Calle de las Tiendas o la Rambla Obispo Orberá estuvieran más engalanadas como corresponde a estos días de fiesta”, asegurando al respecto que “ayer mismo asistimos a la Procesión de la Virgen del Mar muy deslucida en su recorrdido desde Puerta de Purchena hasta la Plaza Circular, por un Paseo de Almería que no tenía olor a Feria”.

Por otro lado, el concejal socialista también se ha referido a “las quejas que hemos recibido en el Grupo Socialista por el caos de tráfico en el acceso al Ferial y por la falta de transporte público en las horas punta”. En este sentido, se ha preguntado “cómo es posible que el equipo de Gobierno no haya negociado con la Liga de Fútbol una modificación del horario del partido del sábado para evitar que coincidiera con la noche de mayor afluencia de público a la Feria de la noche” ,al tiempo que ha afeado al PP que, por esa coincidencia, “quienes fueron el sábado al partido de fútbol tuvieron que pagar 4 euros por el aparcamiento, cuando habitualmente es gratuito”.

Antonio Ruano ha criticado otros detalles de esta edición de la Feria como que “sólo se han repartido 12.500 abanicos y no los 25.000 que se venían imprimiendo”, que el PP “no ha vigilado que se respeten las 4 horas sin ruido y con luces fijas en el Recinto ferial por los niños con autismo y síndrome de Asperger” o que “se ha impedido participar a la Asociación Bicentenario de los Coloraos en la ofrenda floral del homenaje que tuvo lugar el miércoles de Feria”.

Por último, ha asegurado que “también se ha incumplido el pliego de condiciones por el que se ha cedido el suelo a los feriantes, ya que 15 días antes de la Feria aún no sabían dónde se iban a ubicar”, y ha criticado “el cambio de ubicación 48 horas antes de la venta ambulante, lo que ha ocasionado a esos comerciantes que ya habían pujado por una parcela concreta pérdidas económicas y perjuicios”

Para Ruano, “esta Feria no es la que merecemos los almerienses, se puede invertir mucho más, no tanto dinero como tiempo, dedicación y esfuerzo para no trasladar una imagen de improvisación y descuido” y, en opinión de los socialistas, “esto ocurre porque el PP tras 20 años en el Gobierno municipal ya ha perdido la ilusión y se encuentra en un estado de apatía total sin ganas de organizar un evento de semejante envergadura”.

Por ello, ha anunciado las propuestas que el PSOE ofrece para la próxima edición de la Feria de Almería y, entre ellas ha citado: “recuperar la Feria de nuestros barrios para que todos los días haya actividades de feria en todos los puntos de la ciudad, celebrar todos los días la Diana de Gigantes y Cabezudos, recuperar el Certamen de Indumentaria Tradicional para promocionar nuestra cultura, engalanar las calles principales de la ciudad para que todo el mundo sepa que estamos en Feria y no es cualquier otro día del año, recuperar la tirada de 25,000 abanicos y que éstos puedan ser repartidos en las oficinas de descentralización administrativa, facilitar que se celebre un Homenaje a Los Coloraos en el que todas las organizaciones y colectivos tengan protagonismo, licitar a precio de tasa el suelo del Recinto Ferial para que haya no siete sino decenas de casetas de clubes, asociaicones o cualquier otro coletivo que quiera tener presencia en las fiestas, y favorecer la instalación de más ambigús en la Feria del Mediodía”.