El PSOE reclama "medidas reales" para reducir la contaminación del aire en Almería

El viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha solicitado al equipo de Gobierno del PP “que promueva en la ciudad de Almería medidas para una movilidad sostenible real que verdaderamente contribuya a reducir la contaminación en el aire provocada especialmente por las emisiones de los vehículos privados”.

En el pasado Pleno se abordó la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, punto que contó con el voto positivo del PSOE, si bien Pedro Díaz aprovechó su intervención para solicitar “decisiones reales y tangibles con urgencia, porque de nada sirve formar parte de organismos, organizaciones y foros, si después no se toman medidas concretas”.

El viceportavoz del PSOE enumeró una serie de puntos negros que precisan una solución a corto plazo como “los atascos en las horas punta en los principales nudos de comunicación de la ciudad; la ratonera en que se convierte el casco histórico cuando se restringe el tráfico en el Paseo y Parque Nicolás Salmerón; el fracaso del alquiler de bicicletas, guardado en un cajón; o las rutas inviables o poco prácticas que actualmente mantienen algunas líneas de los autobuses municipales”.

Así, según relató Pedro Díaz durante la sesión plenaria, “en Almería hay que seguir invirtiendo, y con más ahínco, en la ejecución de itinerarios peatonales, con la mejora de las aceras y los espacios públicos, para favorecer los desplazamientos caminando; hay que rediseñar las líneas de autobuses, para hacerlas realmente útiles para los usuarios e implantar líneas circulares para hacer más permeable el servicio o fomentar aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad, conectados con el centro mediante autobuses lanzadera”.

Para el concejal socialista, “nos podremos adherir a cuantas redes y foros sean anunciados, pero por muchas iniciativas de ese tipo en las que Almería participe, si no se ejecutan medidas concretas no mejoraremos la movilidad de manera evidente, y ello pese a que Almería tiene unas condiciones idóneas”.

Por último, el viceportavoz socialista también reprochó al PP que “no está cumpliendo con la planificación de actuaciones que diseñaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible ya que aún no se ha culminado la ampliación del espacio peatonal en el Casco Histórico --limitando el tráfico y avanzando hacia el este del Paseo--; no se ha implantado y desarrollado la movilidad ciclista; no se ha construido el intercambiador de transportes al norte de la ciudad y no se ha llevado a cabo la adecuación de líneas y recorridos del bus urbano”.