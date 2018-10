El PSOE critica a Castellón por "mofarse" de sus propuestas

"Lo que tiene que hacer cuando se hacen propuestas es, en vez de mofarse de ellas en tono irónico en el Pleno, ponerse a trabajar para estudiarlas y ponerlas en marcha. Para eso le están pagando los almerienses un sueldo, para que gestione y trabaje, y no para reírse de iniciativas que hacen otros partidos políticos y que van en beneficio de la ciudad". Son parte de las declaraciones que ayer hizo el concejal del PSOE Indalecio Gutiérrez, tras la respuesta obtenida en la sesión plenaria del viernes por parte del portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Castellón.

El concejal socialista planteó una serie de medidas para mejorar los accesos al recinto ferial durante el transcurso del debate de una moción sobre este asunto, con la intención de poner fin "a la masificación para acceder y la falta de plazas de aparcamiento". La "mofa" del PP fue a raíz de la sugerencia de facilitar durante la Feria autobuses gratuitos, si bien ayer el Grupo Socialista quiso hacer incidencia en dos acciones específicas, también planteadas en la sesión, a través de una nota de prensa. Por un lado, la prolongación de la calle Antonio Muñoz Molina, sobre la que Gutiérrez manifiesta que "no es verdad que el Ayuntamiento no pueda actuar por interés general en este sentido". Y, por otro, fomentar el transporte público no encareciendo el billete.