El PSOE critica la falta de limpieza y abandono de la Junta de las playas no urbanas

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar ha reclamado al alcalde de la ciudad que exija de forma urgente a la Junta de Andalucía la limpieza y dotación de equipamiento para las playas de El Bobar, Torregarcía y Las Amoladeras ya que han sido excluidas del Plan Municipal de Contingencia frente a la COVID-19 en lo que respecta a la limpieza de playas, por tratarse de playas "no urbanas" y, por tanto, "ajenas a su ámbito territorial de actuación".

Para Aguilar, "el alcalde no puede abandonar estas playas alegando que no son de su competencia, porque están en uso y dentro de nuestro término municipal, y requieren un mantenimiento, como el resto, al menos con una mínima dotación de equipamientos". En este sentido, la responsable socialista ha señalado que, si bien en el Plan de Contingencia del Ayuntamiento se asegura que estas playas cuentan con papeleras, la realidad es que no hay y que los usuarios depositan sus basuras, cuando se marchan, junto al cartel informativo del servicio de limpieza de la playa.

"Pero, además, se da la circunstancia de que estamos hablando de playas ubicadas dentro de un Parque Natural, como es el de Cabo de Gata Níjar, donde, por lo tanto, se deberían mantener una estrictas medidas de limpieza y conservación, algo que ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía están teniendo en cuenta", ha destacado la concejala del PSOE.

Asimismo, ha denunciado el hecho de que, según el propio Plan de Contingencia del Ayuntamiento, nos encontramos ante dos playas en concreto -la de Amoladeras y la de Torregarcía- que soportan una densidad de visitantes muy elevada, con 41.667 y 18.000 personas respectivamente". Es por ello, que se ha preguntado cómo es posible que ningún mandatario del PP, del Ayuntamiento o de la Junta haya reparado en la necesidad de dotar de elementos mínimos de limpieza e higiene como la dotación de papeleras en cantidad suficiente como para dar cabida a los residuos generados por semejante número de bañistas".

"Sabemos que el alcalde tiene una gran facilidad para para escribir cartas, así que le pedimos que, a la mayor brevedad, pues el buen tiempo aún nos acompaña, escriba a sus compañeros de la Junta de Andalucía, con el objetivo de que actúen cuanto antes para que estas playas cuenten con los equipamientos necesarios y los servicios de limpieza que permitan un uso adecuado en cuanto a limpieza, higiene y conservación ambiental", ha añadido finalmente.