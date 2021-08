El PSOE denuncia el abandono y el olvido de la playa de las Olas por parte de equipo de gobierno del Partido Popular

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha denunciado que la playa de las Olas, en el barrio de La Chanca-Pescadería, “se encuentra en una situación de abandono y olvido por parte del alcalde y del Partido Popular. “Son muchas las quejas recibidas de los vecinos, pero también lo hemos podido comprobar de las muchas visitas que el grupo socialista realiza a esta playa, que viene comprobando que la suciedad de la playa y alrededores es la mismas desde hace muchísimo tiempo”, añade la edil socialista.

Destaca Aguilar que “es una playa muy visitada por los vecinos del barrio, pero el Ayuntamiento no aumenta nada los servicios que ha de prestar, al contrario, no mantiene los que hay, siendo la suciedad lo que más prima en la zona”. “La situación se agrava”, denuncia la concejala socialista, “cuando comprobamos que este playa carece de socorrista, de aseos, de alumbrado público, que las duchas no funcionan correctamente y que los tablones de madera necesitan su reposición”.

Además, Carmen Aguilar denuncia que “los accesos a la playa de las Olas tampoco se mantienen, ya que los jardines están secos y con muchísima suciedad, así como los muros de acceso a la playa, que se encuentran rotos o muy deteriorados”

Finalmente, la concejala socialista denuncia que “el olvido ya es extremo cuando en la aplicación “Almería Ciudad” ni tan siquiera está incluida esta playa, por lo que los los visitantes y los vecinos del barrio no puede obtener ninguna información en cuanto a su ocupación, viento, temperatura, o estado del mar, algo de lo que sí disfruta el resto de playas de la ciudad”.

Por ello, la concejala socialista le pide al alcalde del Partido Popular que “venga a esta playa, que se dé un baño y le preste atención para que los vecinos tengan todos los servicios, como en el resto de las playas de nuestra ciudad”.