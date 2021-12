El PSOE denuncia que el montaje de la pista de patinaje también va con retraso

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha denunciado un nuevo capítulo de “la desastrosa y caótica gestión del equipo de Gobierno del PP” de todo lo relacionado con la Navidad, ya que ha desvelado que la pista de hielo que se va a ubicar en la Rambla “debería haber estado en funcionamiento el pasado 3 de diciembre, según recoge el contrato”.

Antonio Ruano ha criticado que “el argumento del equipo de Gobierno sobre que este año la pista de patinaje va a llegar con las vacaciones escolares es simplemente una excusa más para eludir la realidad de que ha vuelto a llegar tarde a la tramitación de este contrato, otro más”.

Así, ha recordado que “en años anteriores a estas alturas de diciembre ya estaba montada la pista de patinaje en la Rambla o en la Plaza de La Catedral, mucho antes de las vacaciones escolares” y, es más, ha insistido en que “en el contrato figura literalmente que el periodo de funcionamiento de dicha atracción será del 3 de diciembre al 6 de enero, pudiendo comenzar el montaje a partir del 20 de noviembre”.

“¿Por qué este año no se ha podido empezar el montaje con suficiente antelación como para poder tener la pista para el puente de diciembre?”, se ha preguntado el edil socialista, quien sospecha que “se ha vuelto a iniciar la tramitación de este contrato demasiado tarde, no dando tiempo a la empresa a comenzar el montaje hasta que no contar con la licencia preceptiva”.

Ruano ha lamentado “la nueva metedura de pata del equipo de Gobierno del PP que vuelve a incurrir en una falta de previsión indefendible porque las fechas de la Navidad son las mismas todos los años”.

Según el concejal del PSOE, “este año el Ayuntamiento ha dado la espalda a los comerciantes, por el retraso en la iluminación y decoración navideñas -hoy mismo se siguen montando luces en Rueda López con Marqués de Comillas- y a los artesanos, por la cutrez de las casetas”, cuando, en su opinión, “debería haber estado más volcado que nunca después de todo el tiempo que llevan padeciendo las consecuencias de la pandemia”.

Ruano ha destacado que “Almería es estos días un escaparate para todas las personas que nos visitan y deben lucir mejor que nunca” y ha pedido al alcalde “que se centre en la ciudad, en los problemas de sus barrios, de sus vecinos, que atienda las necesidades de los comerciantes y pequeños empresarios, y que ponga orden en su equipo de Gobierno para que todos los eventos verdaderamente importantes para los almerienses estén perfectamente organizados y gocen de la máxima calidad”.