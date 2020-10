El PSOE quiere que la Junta haga un estudio del impacto de la desaladora sobre los acuíferos del Bajo Andarax

Además, considera muy importante el hecho de que regantes, colectivos sociales, agricultores, hosteleros, grupos políticos y asociaciones vecinales, entre otros, hayan presentado más de 1.000 alegaciones a esta modificación. "Algunos de ellos, con toda la razón, piden garantías de que la medida tomada por el equipo de gobierno del PP no tenga un impacto negativo en el acuífero", ha apuntado.

“Hay que recordar que el agua de esta desaladora no se toma directamente del mar, sino a través de 19 pozos de filtro costero que existen en el delta del río Andarax”, ha manifestado, mostrando el plano de localización de cada uno de los puntos de captación de agua en tierra, y ha añadido que, " desde 2015 los regantes de la Vega de Allá vienen denunciando que el agua de sus pozos se ha visto mermada, hasta el punto de que varias horas al día se quedan sin agua y tienen que escalonar sus extracciones para recuperarlas".

La petición , que ha dado a conocer junto a la propia desaladora de la capital, ya ha sido registrada en el Ayuntamiento en forma de moción del PSOE y será debatida en el próximo Pleno telemático del Consistorio, sumándose así "a la preocupación real de la sociedad almeriense, especialmente de los usuarios y residentes en la Vega de Allá, ante el aumento del volumen de producción de agua desalada, que, no sólo supondrá un incremento del 20% del recibo, sino que también podría afectar a la conservación de nuestro acuífero".

Alternativas a la subida

Asimismo, ha destacado que entre las alegaciones presentadas están las de colectivos que se sienten especialmente afectados por la subida del recibo del agua, como los hosteleros. "Sabemos que la desalación tiene un coste, pero hay que buscar fórmulas que hagan que no resulte tan elevado", ha indicado la portavoz socialista, apuntando la posibilidad de utilizar energías sostenibles para abaratar el coste del proceso de desalación. Además, ha puesto en evidencia el hecho de que "no todos los ciudadanos de Almería están recibiendo agua desalada y que, sin embargo, sí la están pagando porque la red de suministro desde la desaladora no está acabada, cuando ya debería estarlo, pues el PP lleva más de 16 años gobernando el Ayuntamiento".

De otro lado, ha manifestado que la decisión del PP de impedir la celebración de un Pleno Extraordinario para tratar este asunto le lleva a pensar "que el alcalde no quiere hablar del agua". "No sé qué es lo que tiene que ocultar, pero nosotros vamos a insistir porque es un asunto que preocupa a todos los almerienses; el agua dulce es un bien escaso, urge atender la demanda hídrica de la ciudad y el Ayuntamiento debe asegurar el suministro del agua desalada, con las máximas garantías y sin perjuicio para nuestro acuífero, ya sobrexplotado".