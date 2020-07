El PSOE pide al alcalde que admita que el Plan de Empleo T-Integra es para dar formación y no trabajo

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha pedido al alcalde de la ciudad, del Partido Popular, “que no juegue con las esperanzas de los desempleados” y que les diga claramente que el ‘Proyecto Almería T-Integra con el Empleo’ en realidad no es una iniciativa que tenga como objetivo la contratación directa de personas sin trabajo, sino que se trata de un plan de formación en el que no existe compromiso alguno de que los participantes finalmente sean contratados.

“Además, no es un plan específico del Ayuntamiento frente a la crisis económica del COVID, sino un programa de la UE diseñado en 2017, cuando la cifra de desempleo en nuestra ciudad se situaba en 20.355 personas, un dato que, debido a la crisis económica actual, se ha agravado hasta alcanzar los 23.900 parados”.

En su opinión, “la excusa del alcalde para rechazar el Plan AIRE de la Junta de Andalucía en el hecho de que el Ayuntamiento ya tiene su propio Plan de Empleo no se sostiene porque ‘Almería T-Integra’ no es un plan de empleo municipal, sino que es un Plan del Fondo Social Europeo que se lleva a cabo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación”.

“Es muy lamentable que el alcalde involucre a los desempleados de la ciudad en sus estrategias de marketing pues se ve claramente que lo único que ha hecho por los parados de Almería ha sido cambiar el nombre a un programa que se lleva a cabo con unos fondos que vienen de la UE y convertirlo, por arte de magia, en un pretendido programa municipal propio de empleo”, ha enfatizado.

Por eso, ha manifestado que “desde el PSOE salimos en defensa de los trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo durante esta crisis y especialmente de aquellos que llevan más de doce meses sin encontrar un trabajo y que lo tienen más difícil por su edad o porque carecen de formación, porque lo que el alcalde les vende no es un plan de empleo como tal, sino una serie de cursos de formación, a diferencia del Plan AIRE de la Junta de Andalucía, que el PP rechazó, que tenía como objetivo realizar contrataciones directas, con lo que los desempleados podían tener un sueldo y cotizar”.

Según ha explicado Lidia Compadre, el ‘Proyecto T-Integra’ incluye medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas; “es decir, son planes de formación sin un compromiso de contratación cuando finalizan, que permiten la obtención de un Certificado de Profesionalidad, con lo que se consigue mejorar el curriculum de quienes terminen esa formación”.

“Si con el Plan AIRE de la Junta se podría haber sacado del paro a unas 350 personas, y con el ‘T-Integra’ se prevé formar, en el mejor de los casos, a 1.350 personas, nos quedamos muy cortos con los dos programas para dar salida o solucionar el problema de desempleo que tenemos en la capital, teniendo en cuenta que hablamos de 23.900 desempleados”, ha enfatizado.

Este programa, que se supone va a comenzar en octubre, se diseñó cuando en la capital teníamos 20.355 desempleados en 2017. El proyecto asciende a 9.902.214€, con 80% de financiación del Fondo Social Europeo y un 20% de aportación municipal, 1.980.442€ .

La responsable socialista ha puesto de relieve los últimos datos del observatorio ARGOS del Servicio Andaluz de Empleo, según los cuales Almería tiene, a fecha de junio de este año, un total de 23.900 desempleados, de los cuales 13.412 son mujeres (56%), 8.731 son parados de larga duración (36%) -lo que demuestra que es un problema estructural-, y 10.489 son mayores de 45 años (44%).

“Tenemos 5.084 parados más que en el mes de junio del año anterior, lo que muestra, a las claras, que el problema se ha agravado, sin que el alcalde haya tomado aún ninguna decisión que verdaderamente contribuya a reducir estos dramáticos datos”, ha añadido finalmente.