El PSOE presenta el mapa de la “desigualdad” en el servicio de ambulancias de Almería

El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario autonómico, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha dado a conocer el mapa provincial de la distribución de las ambulancias que ha realizado el Gobierno de Juanma Moreno y ha constatado la existencia de “desigualdades” entre las poblaciones, ya que a unas se destinan vehículos de emergencias sanitarios del tipo A1 y a otras los denominadas tipo C, con el máximo equipamiento para atender urgencias vitales. Toda la flota que presta su servicio en Almería fue adquirida hace dos años en un contrato que supuso una inversión de 105 millones de euros pero que, actualmente, no está en el perfil del contratante ni tampoco se han dado detalles sobre los criterios del reparto de dichos vehículos.

En este sentido, Lorenzo Cazorla ha anunciado que la próxima semana pedirá explicaciones a la consejera de Salud al considerar que el dinero invertido por parte del Gobierno del PP “es suficiente para que en Almería todos tuviéramos el mismo nivel de asistencia” y no hubiera almerienses “de primera ni de segunda” como está ocurriendo, ha dicho, con la gestión de Juanma Moreno. El líder de los socialistas almerienses ha realizado estas valoraciones en el transcurso de la reunión de la interparlamentaria del PSOE provincial en la que se han abordado diversos temas de actualidad destacando, sobre todo, el transporte sanitario urgente y el denominado ‘caso ambulancias’: los incidentes que llevaron a varios vehículos de emergencias a acudir hasta 40 minutos más tarde a atender una urgencia y que, en tres de los casos, se acudió cuando el paciente ya había fallecido.

“Desde el PSOE de Almería cada semana tenemos que denunciar un caso concreto de falta de capacidad de gestión de Juanma Moreno en la provincia”, ha lamentado y ha subrayado la especial relevancia que tiene este sobre el reparto de las ambulancias en la provincia. “No entendemos por qué en la capital, el Hospital Provincial no tiene ambulancias con las mejores prestaciones, como tampoco sucede en Níjar, un municipio con una gran dispersión geográfica donde en La Villa sí hay ambulancias tipo C y en pedanías como Aguamarga o Campohermoso son A1”, ha puesto como ejemplo. Lo mismo sucede, ha dicho, con El Ejido norte, donde sí hay ambulancias ‘de primera’ mientras que en las pedanías no o que Macael, un municipio de 6.000 habitantes tenga vehículos de emergencias ‘de primera’ mientras que Cuevas del Almanzora, con 12.000 habitantes, o Huércal-Overa, con 20.000, cuente con flota con menos prestaciones para atender a una emergencia sanitaria.

Del mismo modo, el PSOE tampoco comprende que el Gobierno andaluz del PP deje fuera de la distribución de vehículos de emergencia 4x4 a municipios como María, Chirivel o Serón que tienen “igualmente” problemas accesibilidad durante los meses más fríos del año cuando se pueden producir nevadas. “Vamos a pedir explicaciones a la Junta y queremos que Juanma Moreno nos diga por qué está fomentando esta desigualdad entre almerienses”, ha insistido y ha lamentado que esté “más preocupado” por una supuesta desigualdad “entre españoles” y “despreocupado por la desigualdad que genera el PP entre andaluces o almerienses”.