El PSOE destapa la pérdida de otra subvención para el fomento del empleo y acusa al Ayuntamiento de limitarse a “vender humo”

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha revelado que el equipo de gobierno local ha dejado pasar una nueva subvención para el fomento del empleo en los municipios, lo que evidencia el “desinterés” y la “falta de iniciativa” que está demostrando el equipo de gobierno del PP para ayudar a los casi 22.000 desempleados del municipio, un 60% de los cuales son de larga duración.

La concejala socialista Lidia Compadre ha detallado que esta línea de subvenciones –publicada por el Servicio Andaluz de Empleo en una resolución del 17 de mayo, en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) –, tenía como objetivo promover la inserción laboral de parados a través de prácticas no laborales en empresas. El programa tenía una duración de 24 meses, estaba dirigido a colectivos de personas con discapacidad, minorías étnicas y personas con riesgo de exclusión social “y habría permitido beneficiar a unas 80 personas por cada técnico contratado”, según ha explicado Compadre, remitiéndose a lo recogido en la propia convocatoria de estas ayudas.

Desde el Grupo Socialista han subrayado que otros ayuntamientos de la provincia, incluidos varios que también están gobernados por el PP, sí han solicitado estas ayudas y las han conseguido, como es el caso de Huércal de Almería o Adra. Sin embargo, en el caso de la capital, “el alcalde ni siquiera se ha molestado en pedirla, lo que da una idea de su interés por resolver uno de los problemas principales de la ciudad”.

En este punto, Compadre recuerda que esta subvención perdida no ha sido la primera, sino que “se añade a una larga lista”. Así, detalla que “el alcalde renunció al Plan Aire, perdiendo 3 millones de euros y dejando a 350 parados sin poder optar a un empleo durante 6 u 8 meses; tuvo que devolver casi 260.000 euros del Plan de Empleo de la Junta de 2018 porque supuestamente no había encontrado parados a los que contratar; perdió el programa Andalucía Orienta por no ser capaz de contratar a dos orientadores a tiempo; y ahora deja que el EPES pase de largo”.

“El equipo de Gobierno del PP y el resto de los grupos de derechas se unieron para votar en contra de nuestra moción relativa a planes de empleo en los ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía y todavía seguimos sin un plan municipal de empleo, mientras el alcalde, eso sí, se dedica a vender humo con su pretencioso ‘Ingenia Center’, al que quiere hacer pasar por un centro neurálgico para el empleo”, ha lamentado la concejala del PSOE.

Compadre ha lamentado esta situación y ha recordado que el contexto actual de pérdida de empleos como consecuencia de la pandemia de covid “hace más que necesaria la preservación de las políticas de fomento del empleo y especialmente aquellas dirigidas a los colectivos de desempleados más vulnerables, como son las personas con discapacidad, las personas en riesgo de exclusión social o las minorías étnicas, que debido a esta situación van a ver incrementadas sus dificultades previas de acceso al empleo”.