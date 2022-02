El PSOE saca pecho de los fondos europeos para la recuperación de Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha puesto en valor los fondos europeos para la recuperación conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha instado a las administraciones públicas de la provincia a que se pongan a trabajar para conseguir el máximo de subvenciones posible. “Almería no puede dejar pasar esta oportunidad”, ha asegurado, subrayando que la inyección de dinero público va a ser la que permita “dejar atrás” la crisis provocada por la pandemia de covid y “salir con más fuerza”.

El máximo responsable del PSOE provincial ha recordado que la concesión de los fondos de recuperación se realiza mediante concurrencia competitiva, por lo que ha insistido en la necesidad de que la provincia presente “proyectos atractivos”. En este punto, ha mantenido que “la confrontación” que está alimentando el Partido Popular en torno a estos fondos, y especialmente desde la Diputación Provincial de Almería o el Ayuntamiento de la capital, “puede hacer peligrar” la llegada de las ayudas.

Así, ha recordado que la institución provincial se sentó con los empresarios para ayudarlos a redactar un proyecto, pero no ha hecho lo mismo con los ayuntamientos. “Es inútil ir a Bruselas a quejarse no sé de qué, cuando no están haciendo su trabajo”, les ha reprochado. Lorenzo Cazorla ha instado, además, a los responsables del PP a que se dirijan al Gobierno andaluz para exigirle “una explicación de los fondos que van a venir a Almería”.

PERTE agroalimentario

El secretario general del PSOE de Almería ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, los diputados nacionales y senadores del PSOE de Almería y la secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, para abordar las políticas que está realizando el Gobierno de España en la provincia de Almería y, más concretamente, las que se han diseñado con cargo a los fondos europeos de recuperación.

Dentro de ellos se encuadran los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), de los que ha informado el secretario de Estado de Memoria Democrática.

Martínez López ha subrayado la importancia que tendrán para la provincia de Almería especialmente dos de los cuatro PERTEs presentados hasta el momento: el de energías renovables y el agroalimentario. El primero de ellos, “con muchísima repercusión en Almería, por lo que supone estratégicamente el planteamiento de la energía renovable en la provincia”, contará con una inversión pública de 7.000 millones de euros y arrastrará una inversión privada de otros 9.450 millones.

En cuanto al PERTE agroalimentario, aprobado por el último Consejo de Ministros y presentado el lunes por el propio presidente de Gobierno en su visita a Níjar, estará dotado con 1.000 millones de inversión pública y conseguirá movilizar otros 2.000 de inversión privada, según ha detallado el responsable socialista.

Fernando Martínez ha resaltado “la apuesta clara que están haciendo el Gobierno de España y el PSOE por el sector del campo”, a través de este proyecto, que actuará en tres ejes: la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria agroalimentaria; la mejora de la digitalización y su extensión a todos los agentes que forman parte de la cadena agroalimentaria; y la mejora de la competitividad a través de la innovación y la investigación.

El responsable socialista ha subrayado las posibilidades de creación de empleo inherentes al PERTE agroalimentario, que se espera que genere en torno a 16.000 empleos estables de alta cualificación.