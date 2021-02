El PSOE exige explicaciones al Ayuntamiento de Almería por devolver 258.000 euros de una ayuda de la Junta al empleo

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha acusado al equipo de gobierno del PP de "despreciar a los desempleados de la ciudad", al haber tenido que devolver un total de 258.415,15 euros del último plan de empleo ejecutado por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, en 2018, por no encontrar candidatos a los que contratar ni cubrir las bajas producidas durante su ejecución.

A su juicio, “el alcalde parece no ser consciente de la realidad de esta ciudad, pues a esta cifra se suman los más de 3 millones del Plan Aire de la Junta que rechazó y que podrían haberse destinado a la creación de más de 300 puestos de trabajo directos desde el propio Ayuntamiento".

Devolución

Según Pedro Díaz, la devolución ya se ha formalizado en la Junta de Gobierno Local del pasado lunes 8 de febrero, como reintegro parcial de una subvención recibida en el año 2018 para el desarrollo de una iniciativa de cooperación local, dentro del Programa de Fomento del Empleo Industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía.

"En esa fecha se concedió al Ayuntamiento una subvención de 3,7 millones dentro de dicho plan y, ahora, del total de los fondos, el equipo de gobierno ha tenido que devolver esos más de 250.000 euros, por no haber encontrado candidatos para cubrir determinados puestos, así como por no haber cubierto algunas bajas que se produjeron durante la ejecución del programa", ha indicado el concejal socialista.

"Lo más grave" a su juicio, "es que el dinero era para fomentar el empleo y la inserción laboral de tres grupos de trabajadores: jóvenes, mayores de 30 años y mayores de 45 años, colectivos muy golpeados por la falta de expectativas laborales". En concreto el Ayuntamiento ha devuelto 77.000 euros del programa de jóvenes, 54.000 del de mayores de 30 y 126.000 del de mayores de 45 años, colectivo este último que coincide con el de parados de larga duración, que llevan más de 12 meses buscando un empleo. "Además, con intereses", ha puntualizado.

Práctica habitual

A su juicio, "esta devolución obedece también a una práctica habitual en el equipo de gobierno del PP, que nosotros hemos denunciado y advertido muchas veces, de que el Ayuntamiento no realiza el catálogo de puestos de trabajo para estos planes de empleo adecuándolo a las necesidades y a los perfiles de los desempleados de la ciudad, sino que utiliza estos planes para cubrir sus propias necesidades de plantilla y por eso no suele encontrar candidatos". "El Ayuntamiento con esto lo que hacía era intentar cubrir sus bajas y sus huecos en la Relación de Puestos de Trabajo, y ese no es el objetivo de estos planes de empleo”.

En este sentido, además de la devolución que hemos conocido, Díaz ha señalado que “sabemos que hay trabajadores de este plan del año 2018 que denunciaron al Ayuntamiento por que no se les estaba pagando de acuerdo con su categoría profesional del programa y que ya hay sentencias en contra del Consistorio, obligándole a pagar indemnizaciones y la diferencia no abonada en esos puestos en los que dichos trabajadores estuvieron desempeñando labores municipales sin que se les reconociera la categoría de que tenían.

En este punto, Pedro Díaz ha querido recordar que ya el Ayuntamiento renunció el verano pasado a los más de 3 millones de euros del Plan Aire de la Junta de Andalucía para la inserción laboral y para dar trabajo a más de 300 almerienses durante un período de 6 a 8 meses, excusándose en que quería poner en marcha su propio plan municipal de empleo, "algo que el tiempo ha demostrado que no era cierto”, por eso “desde el PSOE exigimos al alcalde que se deje de excusas, se ponga a trabajar y ponga en marcha ya de una vez un plan de empleo municipal, pues, a día de hoy, no existe".