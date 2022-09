El PSOE pone en valor la reforma impulsada por el Gobierno para proteger a los ciclistas ante accidentes

El senador del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha puesto en valor la reforma del Código Penal impulsada desde el Gobierno de España y aprobada recientemente en el Senado para proteger al colectivo de ciclistas, un deporte de “gran importancia en nuestra provincia y que cada vez cuenta con más seguidores” debido, entre otras cuestiones, “a nuestras condiciones climatológicas y a nuestra red de carreteras”, ha argumentado el también secretario de Organización del PSOE almeriense. Así, esta semana la Cámara Alta ha dado luz verde a la modificación de la normativa vigente para que las imprudencias al volante que provoquen lesiones graves o muertes a terceras personas sean consideradas siempre delito e investigadas por la vía penal.

“La reforma busca corregir el incremento de autos de archivo y la reducción, por tanto, de la respuesta penal que provocó la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno del PP en 2015 que eliminó las faltas y, en consecuencia, facilitó que una imprudencia leve al volante, pero que provocara un accidente de tráfico se pudiera archivar”, ha recordado Martínez Rodríguez quien considera que, entonces, “se dejó a las víctimas desprotegidas, sin posibilidad de que se juzgara al culpable, sin acceso al informe de los forenses y a la intervención del fiscal”. “Desde el Gobierno de España se ha corregido esta injusta situación y se ha dado respuesta, por tanto, a una cuestión muy demandada y vital, porque estamos hablando de la vida y seguridad de las personas y, sobre todo, de igualdad”, ha valorado el senador socialista quien ha recordado que la normativa cuenta con un “importante respaldo social” y es “a la ciudadanía a quien hay que escuchar para mejorar nuestra sociedad, algo que lleva muy bien a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

Entre las novedades que plantea la reforma se encuentra el hecho de que se acaba con el archivo automático y no motivado de la inmensa mayoría de las causas. “Ya no podrán existir archivos si se comete una infracción a una norma de tráfico y a causa de esa infracción se provoca las lesiones o el fallecimiento”, ha explicado el secretario de Organización de los socialistas almerienses quien indica, además, que los jueces y juezas “deberán valorar si existe, por parte del causante del accidente, una infracción calificada como grave a la ley de Seguridad Vial y si ésta determinara ser causa del accidente se reputará como imprudencia menos grave de no ser calificada como grave y, por tanto, merecedora de reproche penal”.

Asimismo, ha valorado que, a partir de ahora, si existe un accidente causado por imprudencia grave y se huye del lugar de los hechos, será considerado delito de fuga de un modo inequívoco. “Hemos visto, por desgracia, en nuestra provincia muy recientemente casos que se incluyen en este supuesto y no pueden quedar impunes porque, insisto, estamos hablando de la vida de las personas”, ha reiterado y ha destacado finalmente que, con la reforma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen obligación de instruir un atestado cada vez que haya un siniestro vial con lesionados o víctimas, y la obligación de remitirlo a la autoridad judicial.