El PSOE critica la falta de ayudas a las familias e incumplimientos con Almería de las cuentas de Moreno Bonilla

El PSOE de Almería ha criticado hoy el proyecto de Presupuestos que ha presentado el Gobierno de Moreno Bonilla para 2023, poniendo el acento en la ausencia de medidas para ayudar a las familias, las pymes y los autónomos. El secretario general del PSOE provincial y diputado autonómico, Juan Antonio Lorenzo, ha reprochado que el gobierno andaluz vaya a destinar “cero euros a luchar contra la inflación”, a pesar de que, según sus propios cálculos, va a contar con un 25,8% más de financiación. Con este dinero, “podrían haber implementado medidas que complementen las que está poniendo sobre la mesa el Gobierno de España para ayudar a las clases medias y trabajadoras, pero no lo han hecho”, ha lamentado.

Tras analizar las cuentas con las que Moreno Bonilla pretende afrontar el próximo año, el representante socialista ha criticado que para la provincia de Almería no se hayan incluido “proyectos nuevos e ilusionantes”, más allá de contemplar “lo que tenían que haber hecho en los últimos cuatro años”. Además, estos proyectos se podrán acometer “gracias a los fondos europeos que consiguió Pedro Sánchez” y que el PP “intentó boicotear en Europa”. “El milagro económico de Moreno Bonilla se llama Pedro Sánchez”, ha advertido Juan Antonio Lorenzo. Junto a esta cuestión, el PSOE de Almería echa en falta que el gobierno andaluz dé una respuesta a “las necesidades clamorosas” en materia social y de infraestructuras que tiene la provincia de Almería. Así, en materia sanitaria, no aparece partida ninguna para cubrir las necesidades de personal que tendrá el hospital de Roquetas. “Lo que no puede pasar de nuevo es lo que ocurrió con el Materno Infantil, que se abrió sin nuevas contrataciones aprovechando el cierre del hospital de la Cruz Roja”, ha recordado Lorenzo.

El secretario general del PSOE de Almería se ha preguntado “cuándo va a dejar de hacerse fotos el PP en el solar del edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas” y, con respecto a este complejo hospitalario, ha recordado que en 2023 cumplirá 40 años, por lo que “un buen homenaje sería que en estos presupuestos se contemplara también su reforma integral”. Asimismo, Lorenzo ha reclamado la construcción de un hospital específico de Traumatología y Rehabilitación, como los que existen en las provincias de Córdoba, Málaga, Jaén o Granada, y que se eleve la categoría del Hospital de Poniente a hospital general, lo que permitiría que ofreciera todas las especialidades médicas y de cirugía.

Asimismo, ha considerado una cuestión “fundamental” que se ponga fin al déficit de personal sanitario que sufre la provincia de Almería –“somos la provincia de España con menos enfermeros por habitante”– y que se implemente un plan de choque para acabar con las listas de espera de las especialidades hospitalarias y para garantizar el acceso a citas en 48 horas en Atención Primaria. En materia de educación, Juan Antonio Lorenzo ha reclamado también un plan de choque que asegure, en los próximos dos años, la construcción de los 8 centros y las 15 ampliaciones que necesita la provincia para poder retirar las 120 aulas prefabricadas que existen en la actualidad, en las que estudian 3.000 escolares. “Recursos hay, pero lo tiene que haber también es voluntad”, ha precisado.

Infraestructuras

En cuanto a las infraestructuras y comunicaciones, Lorenzo ha criticado la ausencia, en el Presupuesto de 2023, de las inversiones necesarias para conectar la autovía del Almanzora con Baza. “Es curioso que el PP hable de que van a actuar en 2023 en el último tramo que dicen que queda pendiente, olvidándose del que realmente sería el último, que es el que conectaría Fines con Baza”, ha señalado. Al hilo, ha reflexionado sobre la paralización de obras fundamentales para la provincia de Almería que ha perpetrado el PP de manera repetida, señalando los ejemplos de la propia autovía del Almanzora, la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina, el AVE Almería-Murcia o la desaladora del Bajo Almanzora. “¿Qué le pasa al PP con las infraestructuras básicas para el desarrollo de nuestra provincia?”, se ha preguntado, “¿por qué paralizan una y otra vez, cada vez que gobiernan, las infraestructuras que están planificadas y en parte financiadas para el desarrollo futuro de nuestra provincia?”.

En este punto, ha recordado que “afortunadamente, cuando gobierna el Partido Socialista todas estas infraestructuras se vuelven a poner en marcha”, como ha ocurrido con la obra de la desaladora de Cuevas o con el AVE. Sobre esta última, ha asegurado que “si todo marcha bien y si Pedro Sánchez está en La Moncloa en los próximos cuatro años se terminarán en el año 26, mientras que, evidentemente, si el PP llega a La Moncloa el año que viene paralizará la obra, que es lo que hace sistemáticamente con las infraestructuras de nuestra provincia”. El PSOE de Almería ha echado en falta también, en las cuentas de Moreno Bonilla para 2023, la partida económica para poner en marcha la obligación de servicio público de los vuelos con Madrid y Barcelona, para conectar la A-7 con el puerto de Garrucha, para construir el acceso norte a la capital almeriense desde Viator o para el Puerto Seco de Níjar. Tampoco hay “aportación ninguna” para el soterramiento del AVE en la ciudad de Almería, un “olvido imperdonable que puede hacer que se retrase la licitación de las obras”.

Agua

En materia de agua, Lorenzo ha censurado que la consejera de Agricultura “sólo se acuerde de los municipios donde gobierna el PP para hacer obras”, por lo que no considera que sea “una mera casualidad” que no se haya previsto ninguna obra para conectar la desaladora del Poniente con Vícar o La Mojonera.De la misma manera, el PSOE se ha referido a los más de 20 hectómetros cúbicos de agua desalada que se han perdido en los últimos cuatro años por fugas en la red de Galasa y Lorenzo ha asegurado que no entiende cómo el Gobierno andaluz no ha acordado todavía con la Diputación de Almería la declaración de emergencia de las obras de reparación, una cuestión que ha tachado de “inaceptable”.

Igualmente, el PSOE ha reclamado al gobierno andaluz que bonifique el precio del agua desalada a los agricultores que consumen agua de la desaladora Mar de Alborán. En cuanto a la cultura, los socialistas de Almería han reprochado al Gobierno de Moreno Bonilla que haya pasado por alto, en sus presupuestos, el trigésimo aniversario del Centro Andaluz de la Fotografía, al que mantiene “en estado de semiabandono”. Sí ha celebrado, sin embargo, que se contemple una partida para el Castillo de Los Vélez, aunque se ha preguntado “qué han estado haciendo durante los últimos cuatro años”, dado que esa misma partida ya existía cuando el PP llegó al Gobierno andaluz.