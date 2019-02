Valverde (PSOE): “El alcalde y el PP han hecho perder 3 años en el objetivo de recuperar la ciudad para la gente frente a los coches”

La portavoz socialista ha detallado que, en cuanto a la limitación del tráfico en el corazón del centro histórico, la intención era generar un área compacta, que permitiera unir peatonalmente el Ayuntamiento, la Catedral, Puerta de Purchena, el Mercado Central y el Paseo de Almería. “Pues bien, esto no se ha realizado”, como ha mostrado en la propia calle Eduardo Pérez, en la que el tránsito de coches permanece igual, sin restricción, y que debería ya de ser parte de esa conexión peatonal.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y candidata a la Alcaldía, Adriana Valverde , ha asegurado que “el alcalde y el PP han hecho perder 3 años a los almerienses en el objetivo de recuperar la ciudad para la gente frente a los vehículos”. Y ha sido así, según ha evidenciado, porque aunque el camino para lograrlo está diseñado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el alcalde y el gobierno municipal no han cumplido con los trabajos marcados dentro del mismo entre 2015 y 2018. “Se contemplaban actuaciones de limitación de vehículos en el centro y casco histórico, acciones de peatonalización importantes y la puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicletas, pero nada de esto ha hecho el alcalde ni el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almería”, ha subrayado.

Peatonalizar el paseo sin trabajo previo

Y al mismo tiempo que el PP no ha conseguido esa limitación del tráfico, “tampoco ha hecho obras de peatonalización que eran importantes para impulsarla en el casco histórico”. Entre ellas, ha continuado Adriana Valverde, en el entorno de las 4 Calles, que sigue esperando una intervención anunciada, pero no ejecutada, por el gobierno municipal del PP y que, encima, no fue previamente acordada con los vecinos.

En ese sentido, los socialistas han ironizado sobre el hecho de que, mientras “que el alcalde no ha llevado a cabo ese trabajo” para peatonalización y limitación del tráfico entre 2015 y 2018 , resulta que “sí se ha metido en la segunda fase del PMUS, planteando la peatonalización del Paseo, que es una actuación a la que está dando muchas vueltas y que aún no sabe cómo afrontar”.

En materia de movilidad ciclista, la candidata a la Alcaldía por el PSOE ha remarcado el hecho de que el alcalde no ha sido capaz de poner en marcha el servicio municipal de alquiler de bicicletas, que tendría que estar funcionando, según su propio compromiso, desde finales de 2017. Y a eso se suma que sigue pendiente, un tema que tendrá que abordar con la Junta de Andalucía, el carril bici sobre el Puente del Mediterráneo o el de la carretera de Níjar.

Para concluir, dentro de la mejora del transporte urbano prevista, resulta que el Partido Popular tiene también pendiente la única tarea a corto plazo que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible señalaba, que era la creación de un billete combinado de transporte, de bus urbano e interurbano, para el que el Ayuntamiento de Almería ha estado poniendo dificultades, hasta ahora, al Consorcio Metropolitano de la Junta de Andalucía.