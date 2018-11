El PSOE se postula como "izquierda real y responsable"

En el PSOE hacen oídos sordos ante la importante movilización del resto de partidos. Tienen dos consignas claras. Se ven como "la izquierda real y responsable" y van a apostar por una campaña "alejada de la crispación". Es su forma de diferenciarse del resto de fuerzas mayoritarias, con las que competirán el próximo 2 de diciembre. Lo harán bajo el lema + Andalucía, que llevarán los próximos 16 días en un periplo que comienza esta noche en Granada y acaba en Sevilla el próximo día 30 de noviembre.

"Somos el único partido que ofrece a los andaluces un proyecto sólido y solvente", aseguró Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE y número tres en la lista de Cádiz. Fue él quien desgranó esas dos consignas con las que pretenden retratar "el campo de batalla de las derechas" y el empuje al "populismo" que, a su juicio, auspician las propuestas de la confluencia.

"Nosotros no nos vamos a meter en descalificaciones", espetó en referencia a PP y Ciudadanos, a quienes Cornejo ve en plena disputa por liderar la derecha. El dirigente socialista dijo que detecta, incluso, cierto solapamiento con Vox. No cree Cornejo que el partido de Santiago Abascal pueda hacer daño al PSOE en Andalucía, pero sí que hay partidos de izquierda -en alusión a Podemos e IU- que ayudan al crecimiento de las fuerzas de ultraderecha. "No queremos compromisos que no sean realizables", señaló, para defender su programa en contraposición con el de la confluencia.

El número dos de Susana Díaz a nivel orgánico vendió las bondades de un catálogo de propuestas que "en un 80%" proceden de encuentros con organizaciones sectoriales y que tienen como eje la búsqueda del crecimiento económico, con más de 200 medidas en este ámbito, según detalló Carmelo Gómez, secretario de Acción Electoral y Progama del PSOE Andaluz.

Para divulgar este programa, cada uno de los días de campaña estará centrado en un asunto concreto. Mañana, en Granada y Alcalá de Guadaíra, centrarán su discurso en la educación. El sábado harán lo propio con los temas sanitarios en Málaga y el domingo, con Pedro Sánchez en Chiclana, el sector prioritario es el del turismo. Y así hasta el 2-D.