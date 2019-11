El PSOE reclama al gobierno andaluz 33 millones de euros en los Presupuestos para la capital

El PSOE de Almería ha reclamado al "gobierno andaluz de las derechas" 33 millones de euros con cargo a los Presupuestos de Andalucía para 2020 con cuya inversión directa en la capital almeriense se paliarían las “ausencias” de importantes proyectos y obras para el municipio que PP y Ciudadanos han obviado de las cuentas para el próximo ejercicio y que se puede deber “a su falta de compromiso con la capital o a su gran desconocimiento sobre las necesidades de Almería”, según ha interpretado esta mañana la parlamentaria autonómica del PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez.

“El peso de la capitalidad de la provincia no se ve, no se nota, en el presupuesto andaluz de 2020 que han llevado al Parlamento el gobierno de las derechas”, ha aseverado Cruz Martínez quien considera, además, “clamoroso” el olvido del Gobierno de PP y Ciudadanos hacia la capital almeriense. Lo que ha cuenta “del poco peso que tiene Almería para el Ejecutivo de Moreno Bonilla”, ha lamentado la diputada andaluza socialista. La partida más importante de los 33 millones de euros que los socialistas han elevado como enmiendas a los Presupuestos de Andalucía se destinarían al hospital Materno Infantil, una obra impulsada por el anterior gobierno socialista y que, desde que entraran las derechas en la Junta, acumula un retraso considerable dado que aún no hay ni fecha de apertura. En este sentido, el PSOE exige que se destinen 10 millones de euros a la contratación de personal para abrir este hospital y llama la atención sobre el hecho de que no exista ninguna partida en los presupuestos para ampliar el personal con la apertura del Materno Infantil.

“Sería una barbaridad no contemplar ampliar la contratación de más personal y dotar esa contratación con una partida presupuestaria”, ha trasladado Cruz Martínez quien ha pedido explicaciones a PP y Ciudadanos sobre “qué piensan hacer en este sentido para que este nuevo hospital esté perfectamente atendido” porque la apertura del Materno Infantil “no puede suponer el desmantelamiento del Hospital de Torrecárdenas o tener dos al 50% del personal necesario”, según la parlamentaria socialista. “El personal de Torrecárdenas no se puede dividir entre Torrecárdenas y el Materno y, por lo tanto, es necesario que el Presupuesto andaluz garantice que habrá dinero para contratar al personal que requiera el Materno Infantil para dar el servicio público de calidad que los almerienses merecemos”, ha reiterado.

Asimismo, los socialistas han incluido dos millones de euros en las enmiendas presentadas que corresponden a la anualidad de arrendamiento o compra del equipamiento necesario para el Materno, además de cuatro millones de euros para la construcción del edificio de consultas externas; un proyecto “por el que el anterior gobierno socialista había apostado e incluido en los proyectos de presupuestos y del que no sabemos nada”, ha censurado Cruz Martínez, quien ha añadido que el PSOE pide 1,5 millones de euros para el concierto de plazas de residencias de mayores y para discapacidad con diferentes colectivos de la provincia.

Educación y agricultura

El PSOE de Almería considera que el Presupuesto Andaluz para 2020 debe incluir, también, una partida de 4,8 millones de euros en materia educativa que se destinarían a la construcción del Conservatorio de Danza -1,3 millones de euros- y a la ampliación y reforma del colegio Europa, así como de los institutos Alhamilla, Los Ángeles y Portocarrero que, en conjunto, sumarían 3,5 millones de euros.

Para el sector agrícola, los socialistas consideran que el Gobierno de las derechas debe incluir en sus cuentas una partida de 4 millones de euros para aumentar el Plan Renove de invernaderos, para el relevo generacional en el campo y para el tratamiento y gestión de los restos vegetales porque “nuestra agricultura tiene tareas pendientes muy importantes y esta es una de las más acuciantes, y precisamente, de la que se ha olvidado el Gobierno andaluz”, ha reprochado la parlamentaria del PSOE almeriense.

Los socialistas también echan en falta en el Presupuesto andaluz un impulso al trabajo y proponen invertir tres millones de euros en un Plan de Empleo para la capital. Dos millones de euros para la Alcazaba de Almería, 100.000 euros para la Orquesta Ciudad de Almería, un millón de euros para el nuevo acceso desde Viator a Almería, 200.000 euros para construir un nuevo acceso al PITA y otros 400.000 euros para la creación de un convenio de promoción turística especial para la ciudad son otras de las enmiendas del PSOE al Presupuesto andaluz de las derechas que pretenden mejorarlo de manera sustancial y que atienden “los olvidos de PP y Ciudadanos con nuestra ciudad, con su economía, con sus sectores productivos, con su equipamiento y con la calidad de los servicios públicos”, ha argumentado Cruz Martínez.