El PSOE invita al alcalde a defender los intereses de Almería frente a los presupuestos de la Junta

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado al alcalde “que defienda a los almerienses” frente a un presupuesto de la Junta de Andalucía “que no cumple con la ciudad y trae más impuestos a la clase media y trabajadora”. “Es lamentable la complacencia con las cuentas del alcalde por una cuestión de interés partidista, olvidándose de que es el alcalde de todos los almerienses y no una extensión del gobierno andaluz de PP y Cs”, ha resaltado.

En ese sentido, Valverde ha explicado “que el alcalde de la capital con mayor población en riesgo de pobreza del país no puede, como ha hecho, alabar unas cuentas en las que se reconoce que se crearán menos empleos durante la legislatura de los que el PP prometió en campaña electoral”. “El alcalde de la capital con mayor población en riesgo de pobreza y exclusión social del país no puede tampoco congratularse por unos presupuestos que siguen bajando los impuestos a los más ricos mientras que se aumenta, de modo importante, la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras en unos 100 euros por persona”, ha subrayado.

Además, ha continuado la portavoz socialista, “lo que es de esperar de un alcalde preocupado por la calidad de vida de los almerienses, y así se lo reclamamos, es que se ponga de lado de la sanidad y de la educación públicas, y no que haga palmas ante un Materno-Infantil que resulta que no se abrirá al cien por cien en 2020, según constatan los presupuestos, o ante un Conservatorio de Danza que no verá obras de importancia teniendo en cuenta que solamente se han consignado 300.000 euros para el mismo”.

En ese sentido, ha recordado que a estos incumplimientos se suman otros retrasos que “tanto el alcalde como el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento están tratando de tapar con su silencio” y entre los que destacan “la falta de firma del convenio definitivo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la puesta en marcha del Plan Turístico de Grandes Ciudades”. Mientras que ese retraso se produce, nada se sabe tampoco, por ejemplo, de los 110 millones de euros presupuestados en 2019 por la Junta de Andalucía para la agricultura en Almería, un sector de enorme importancia económica en la capital.

“Sobran los motivos para que el alcalde entienda que es alcalde de todos los almerienses y que tiene que anteponer la defensa de los intereses generales a los que tenga su partido. Es hora, sin duda, de que deje de usar el Ayuntamiento como tribuna desde la que justificar los planteamientos antisociales e injustos que hace en los presupuestos para 2020 el gobierno de las derechas en Andalucía”, ha concluido.