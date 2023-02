El PSOE pide un plan para prevenir la presencia de jabalíes en zonas urbanas

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha reclamado al Gobierno de Moreno Bonilla un plan para prevenir y dar respuesta a la presencia del jabalí en zonas urbanas, tal y como se está haciendo en otras comunidades autónomas que, al contrario que en Andalucía, sí se han percatado de que se trata de un “problema real”, tal y como ha argumentado el dirigente socialista esta mañana al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Comisión Parlamentaria.

Sánchez Teruel ha defendido que la Junta de Andalucía, como administración competente del medio natural, debe llevar a cabo una serie de acciones, como elaborar un protocolo de actuación, adquirir material para poder actuar en los espacios naturales o colaborar puntualmente en el control de las poblaciones de jabalí con los ayuntamientos cediendo material, asesorando, realizando campañas de información o con investigación sobre la prevención de la llegada de estos animales a los núcleos urbanos. “El jabalí es un animal del medio natural, no son fauna urbana, y la Consejería de Sostenibilidad no puede ponerse de perfil como si no fuese con ella el problema en Andalucía”, ha reclamado.

Asimismo, ha dicho, la Administración Autonómica puede colaborar con entidades como la Federación Andaluza de Caza o con los ayuntamientos. Estos últimos “se están enfrentado solos” a la situación y ha puesto como ejemplo que estos animales se han visto, en la capital, en el núcleo urbano de Cabo de Gata, de Costacabana y en la desembocadura del río Andarax, además de por el céntrico Paseo de Almería y en las inmediaciones del Mercado Central. En Huércal de Almería y en la playa de Vélez- Málaga, también ha ocurrido.

La colaboración con los ayuntamientos, según propone el PSOE, debería ir desde el asesoramiento a la financiación de medidas para evitar que se alimenten en zonas urbanas y, para ello, “sería útil impedir que puedan volcar contenedores o acceder a las colonias felinas y a su alimentación” por lo que se debe evitar, desde el ámbito municipal, la existencia de vertederos de basuras o restos orgánicos, así como zonas de matorral y llevar a cabo campañas informativas.

Andalucía, en opinión del parlamentario socialista, “debería tener un protocolo de actuación que pudiera facilitar a todos los ayuntamientos y a la ciudadanía en general, y que fuese público y notorio”.

Por otro lado, Sánchez Teruel entiende que el control de la especie en el medio natural es la manera de prevenir la presencia urbana y esa inspección “debe dirigirse desde la Consejería de Sostenibilidad” pudiendo ir de la mano del sector de la caza. Así, con la Federación Andaluza de Caza “deberían explorar e incentivar” acciones como realizar aportes de alimentación y agua en el medio natural para que no se vayan del entorno natural al urbano o agrario; lugares “donde han aprendido a obtenerlo fácilmente al no haberlo conseguido en el medio natural”, ha apostillado.

El parlamentario andaluz socialista insta a la Junta, también, a agilizar la obtención de autorizaciones y a fomentar, junto a la federación, la formación para la creación de equipos de élite que permitan auxiliar a los ayuntamientos en cada provincia. Actualmente, según ha dicho, existe un equipo en Andalucía compuesto por tres personas, que son “son pocas a nuestro juicio para afrontar con inmediatez y eficacia este problema”.

Teniendo en cuenta que otras comunidades autónomas ya están realizando acciones para controlar la presencia del jabalí en los núcleos urbanos, Sánchez Teruel ha trasladado la idoneidad de “compartir experiencias” con regones, como Cataluña, Valencia, Aragón, Madrid, Galicia o Extremadura donde “están tomando medidas”.