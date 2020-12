El PSOE reclama una estrategia global al rescate del comercio del centro de Almería

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado al equipo de gobierno del PP la puesta en marcha de una "estrategia global" de apoyo al comercio de proximidad en el centro de la ciudad. A su juicio, "la política comercial de años del PP, de colchonetas y payasos, no ha servido para que este sector recupere su vitalidad" y por ello ha instado a movilizar todas las áreas del Ayuntamiento. "Es verdad que el comercio de Almería pasa un mal momento, pero no está muerto y creemos que aún no es demasiado tarde para adoptar estas medidas, para dinamizar el centro y con él, a toda la ciudad", ha enfatizado Valverde.

Según la responsable socialista es preciso "actuar desde el urbanismo, para que resulte atractivo invertir en el centro; desde la cultura, desarrollando programaciones estables que hagan atractivo el centro y que inviten a salir a la calle, cuando la pandemia lo permita; y desde la fiscalidad, favoreciendo la instalación de grandes firmas que actúen de palanca para el pequeño comercio".

Dentro de dicha estrategia estarían también medidas de movilidad, "para que venir al centro deje de ser un problema para los almerienses"; de formación e innovación, "ayudando a los pequeños empresarios a dar el salto digital y a avanzar en la especialización"; y con "previsión, para que, por ejemplo, la jubilación de un empresario no signifique un cierre y se pueda desplegar un puente para que estos negocios continúen y se modernicen en manos de otros emprendedores".

No es sólo la pandemia

Valverde ha recordado que "el sector servicios es el auténtico motor económico de nuestro municipio y que, sin embargo, hoy acumula un total de 15.263 personas desempleadas, casi 7 de cada 10 parados de nuestra ciudad -el 68 %- son trabajadores de este sector". "Las medidas de confinamiento y la restricción de apertura han provocado graves pérdidas al comercio de nuestra ciudad", un colectivo formado por 4.400 pequeños empresarios, la gran mayoría autónomos, muchos de los cuales han tenido que bajar la persiana.

"Decir, como hace el PP, que la crisis del pequeño comercio se debe solo a la pandemia sería mentir a los almerienses porque no comenzó en el mes de marzo, sino que lleva años, a consecuencia de la mala gestión del PP en el Ayuntamiento y del alcalde de Almería, que han contribuido a la precariedad de este sector en nuestra ciudad, años de desgobierno y descoordinación, de gastos caprichosos y de alfombra roja", ha manifestado la líder de la oposición.

A este respecto, ha señalado que "hasta el propio Plan Estratégico Almería 2030 reconoce que el comercio de proximidad ha perdido actividad, especialmente en la del zona centro y apunta como debilidad la escasa identificación del centro histórico como destino comercial". "Decir que la situación es muy preocupante es quedarse corto", ha manifestado- "los socialistas creemos que es urgente tomar medidas para promocionar y ayudar al castigado pequeño comercio, porque ha pasado el tiempo de lamentarse y ha llegado el momento de actuar". Así, ha destacado que sólo en el eje comercial comprendido entre la Rambla, Obispo Orberá, Calle Las Tiendas y plaza San Pedro hay 141 establecimientos cerrados.

Los Zapatos de Lola

Además de presentar sus propuestas, la portavoz del PSOE ha anunciado la renovación de su campaña de apoyo al comercio de proximidad bajo el eslogan de "Los Zapatos de Lola", reconvirtiendo su web en un “escaparate on-line” para aquellos comercios que quieran promocionarse gratuitamente y premiando a los clientes de los establecimientos que participen con el sorteo de una bicicleta. Los comercios que quieran adherirse y los clientes que deseen participar podrán hacerlo a través de la propia web www.loszapatosdelola.com, siguiendo las instrucciones que encontrarán en los establecimientos adheridos.

"Esta campaña, es el reflejo de nuestro compromiso y apoyo a todos los pequeños empresarios, especialmente autónomos, que cada día suben la persiana de sus negocios en nuestra ciudad", ha manifestado, "y con ella nos sumamos también a la campaña que está llevando a cabo el PSOE en la provincia para apoyar el consumo en el comercio de proximidad y para que la Junta de Andalucía ponga en marcha un Plan de Rescate del Comercio dotado con 200 millones en ayudas directas".