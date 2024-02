El PSOE reivindica guardias anuales en los órganos judiciales de Almería

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha reivindicado en la Comisión de Justicia del Parlamento andaluz que los funcionarios de los órganos judiciales de la provincia realicen guardias con toda la plantilla durante todo el año y no sólo durante algunos meses como está establecido hasta ahora desde el Gobierno de Juanma Moreno que, al contrario, sí contempla guardias anuales en otros órganos de otras provincias de la comunidad.

Esta petición, ha subrayado, parte de los propios trabajadores porque “el volumen de asuntos así lo justifica”. De este modo, ha argumentado en la comisión que en la ciudad de Almería sus órganos judiciales han tramitado casi 3.000 asuntos penales de media en cada uno de sus órganos de instrucción, según los últimos datos disponibles; con un total de más de 600 asuntos de extranjería e inmigrantes puestos a disposición judicial.

Además, 6.323 personas, fundamentalmente de origen magrebí fueron recepcionadas por la Guardia Civil durante 2023 en diferentes puntos de la costa almeriense, un 66% más que en 2022 donde fueron 3.806.

“Los funcionarios no entienden que con este volumen en Almería que se añaden al volumen normal en otras provincias, no se autoricen durante todo el año guardias con toda la plantilla del órgano judicial que está de guardia y sí en otras provincia, en órganos con menos volumen y cero asuntos de extranjería y de inmigrantes puestos a disposición judicial”, según Sánchez Teruel y ha recordado que se haría necesario no sólo en la capital, sino también en Berja, Vera, El Ejido Roquetas de Mar o Huércal-Overa, donde también hay costa.

De igual manera, ha dicho que existe preocupación entre los operadores jurídicos donde las guardias en el Instituto de Medicina Legal de Almería, porque al ser de 8 horas “dejan sin un funcionario al IML desde las 7 de la tarde a las 9 de la mañana y a mediodía en el horario para almorzar”.

La cuestión es importante porque, a veces, la recepción de pruebas “la realizan personas que no son funcionarios, lo cual desde el punto de vista de las garantías procesales puede tener consecuencias”. Almería, por tanto, necesita que las guardias sean al menos de 12 horas en el IML “para terminar con la discriminación que sienten los operadores jurídicos en Almería si se comparan con otras provincias de Andalucía”, una ampliación que aportaría además seguridad jurídica.