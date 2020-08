El PSOE exige al alcalde que acepte la titularidad del Parque del Boticario y lo convierta en un pulmón verde

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha exigido al alcalde de la ciudad, del Partido Popular, que acepte, de una vez por todas, la titularidad del Parque del Boticario y que lo convierta en el gran pulmón verde que necesita Almería. A su juicio, la situación de abandono que sufre este espacio se debe al “comportamiento infantil del PP en el Ayuntamiento” que “ha malogrado una inversión de 4,7 millones, pues en 17 años desde que se finalizó ni siquiera lo han dotado de agua potable, lo que ha impedido dar suministro a las fuentes para beber y abrir los aseos, cerrados desde su inauguración, que llevan años en situación de abandono”.

“Los socialistas queremos que el Ayuntamiento reconozca la obra que la Junta de Andalucía puso a disposición de los almerienses y recupere este gran espacio verde para que deje de ser una escena de los horrores”, ha manifestado el responsable socialista. En este sentido ha apuntado que “el PP lleva mas de un año y medio gobernando la Junta de Andalucía y otros 17 en el Ayuntamiento de Almería, y ahora no hayexcusas para mantener ese comportamiento irresponsable y completamente a espaldas de los intereses de los almerienses”.

Juegos Mediterráneos

Ruano ha recordado que “el Parque de El Boticario es una obra llevada a cabo por un gobierno socialista en la Junta de Andalucía, como respuesta a los compromisos adquiridos por la Administración autonómica para la celebración de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005 y en virtud de un acuerdo firmado entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Almería el 12 de marzo de 2001”. Ubicado en una propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, con una extensión superior a las nueve hectáreas, fue vivero forestal a mediados del siglo pasado y supuso una inversión para recrear la biodiversidad de la provincia de Almería: un jardín botánico, un jardín de rocas, un jardín árabe y un parque con un lago de 2,755 metros cuadrados con la vegetación propia de este ecosistema, además de dos estanques y un escenario.

Lenta agonía

“Sin embargo, el Ayuntamiento de Almería no ha querido recepcionar la obra en los quince años que tiene de existencia, lo que ha provocado que nunca tuviera acometida de agua potable para fuentes y baños públicos o que no fuera mantenido en su conjunto y si ha sobrevivido a duras penas ha sido por la intervención de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de la Junta de Andalucia (EGMASA) que se ha encargado del mantenimiento del parque durante estos años de desprecio municipal”, ha manifestado.Según el concejal socialista, “el parque ha ido poco a poco agonizando y los socialistas seguimos exigiendo al Ayuntamiento de Almería a que lo recepcione pues sigue sin haber agua en los cuartos de baño o las fuentes, existe numeroso mobiliario roto, viejo o que no funciona, paneles sin información, el lago seencuentra en estado putrefacto y hay un importante número de plantas y árboles que se han secado”.

“Almería necesita recuperar el parque de El Boticario y los socialistas pedimos celeridad al alcalde para acordar con la Junta de Andalucía su cesión y puesta en valor porque los socialistas hicimos una inversión de 4.7 millones para dotar a la ciudad de Almería de un gran parque periurbano y no vamos a permitir que el Ayuntamiento siga jugando con las instalaciones, rechazando su titularidad y más ahora que urge frenar la agonía en la que se encuentra”, ha destacado.