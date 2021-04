El PSOE clama contra la extinción del servicio de transporte escolar hasta el CEIP Torremar de Retamar

La diputada autonómica del PSOE de Almería Noemí Cruz ha protestado contra la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de extinguir el servicio de transporte que venía trasladando a los escolares hasta el CEIP Torremar del barrio capitalino de Retamar. En la Comisión de Educación que celebrará el Parlamento de Andalucía previsiblemente la próxima semana, la diputada socialista exigirá al consejero de Educación que reconsidere su postura y mantenga en funcionamiento este servicio que puso en marcha el anterior gobierno socialista y que históricamente se ha venido prestando.

“Estamos ante una decisión política que deja a muchas familias de Almería sin un servicio que han tenido hasta ahora”, ha clamado la representante del PSOE, tras conocer que la Consejería de Educación ha decidido que, a partir de ahora, el servicio sólo lo podrán utilizar los alumnos que ya eran usuarios anteriormente. “No permiten sumar usuarios nuevos al transporte, lo que provoca que, independientemente de que sea una decisión política nefasta, se esté realizando una inversión en transporte que no se está rentabilizando al 100% de sus posibilidades”, ha lamentado.

Cruz ha explicado que, como consecuencia de esta decisión, se dan situaciones tan ineficientes como que familias con varios hijos tienen que dejar a unos en la parada del autobús y llevar a otros en el coche al colegio, porque “no les permiten usar el autobús a todos los hermanos, mientras el autobús pasa con muchas plazas libres”.

En este sentido, defiende que “con la misma inversión que se estás realizando actualmente, simplemente con un poco de sensibilidad y sentido común, podría solucionarse el problema de muchas familias”. “Es tan sencillo como que mientras el servicio se está dando, se pueda usar al 100%”, ha mantenido, “ver pasar el bus con cinco plazas ocupadas y que tengas que llevar a la mitad de tus hijos en el coche produce una impotencia grandísima”.

Cruz ha recordado que el transporte escolar “se trata de un servicio que pagamos todos los andaluces con nuestros impuestos y que debería ser aprovechado al máximo”.

Por otro lado, Cruz ha advertido de que, si la Junta insiste en eliminar el servicio, el alcalde de Almería debería hacerse cargo de la situación, ya que se trata de una zona con unas características de dispersión muy determinadas que no está cubierta por el transporte público de la ciudad. “Lo que no es de recibo es que el alcalde de Almería no se haga cargo de la situación de estas familias de su ciudad, cuando debería ser la clave en cualquiera de las opciones que caben: bien para que la Junta de su partido dé respuesta a esta situación lamentable e insensible, o bien poniendo sobre la mesa soluciones alternativas desde el Ayuntamiento, como responsable político al servicio de los almerienses que debería ser”.

En su intervención en la Comisión de Educación del Parlamento, además de preguntarle al consejero Javier Imbroda por esta cuestión y exigirle que solucione al problema que ha creado, Cruz también le pedirá “que dé la cara y responda a los numerosos escritos que han registrado los padres en la Delegación y de los que hasta ahora no han tenido respuesta alguna”. “Ningún responsable político de la Junta les da respuesta, no se quieren reunir con ellos para abordar el tema, lo que da buena muestra de la insensibilidad por los problemas de los andaluces”, ha lamentado, criticando que “el Gobierno de Moreno Bonilla, lejos de resolver los problemas de los andaluces y dar la cara, se esconde y, con sus decisiones, crea los problemas a la ciudadanía”.