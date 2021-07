El libro "Aún hay tiempo. Paisajes para después de la pandemia" recoge reflexiones y propuestas de grandes nombres de la política, el pensamiento y la empresa

La Universidad de Almería, con el apoyo de Obra Social La Caixa, ha publicado Aún hay tiempo. Paisajes para después de la pandemia, un libro que pretende “incitar a la reflexión y al pensamiento crítico previo y a la más que necesaria acción individual y colectiva” después de una pandemia que “no ha dejado nada indemne a su paso”.

La publicación editada y coordinada por el ex Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao y la ex Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería, Magdalena Cantero recoge las miradas “diversas y plurales” de vicepresidentes de Gobierno, ministros, consejeros, rectores, arquitectos, empresarios, economistas, periodistas, filósofos… que plantean reflexiones y propuestas desde muy distintos ámbitos y desde los más variados puntos de vista. “Una pluralidad que enriquece y fortalece a la sociedad y que sitúa a la Universidad en el epicentro de un laboratorio colectivo sobre el que fraguar principios y valores que nos impulsen a un futuro sostenible y digital, donde el conocimiento y la ciencia, en permanente transformación, no pierdan la dimensión humana y estén al servicio de la superación de las muchas desigualdades que padece nuestra sociedad”, comentan los editores en el prólogo.

Los autores plantean sus artículos desde posicionamientos económicos, sociales, empresariales, culturales, comunicativos, medioambientales, digitales, educativos, territoriales y políticos, “cuestiones que son comunes a cualquier territorio y extrapolables al ámbito internacional” pero que se presentan en este volumen “en un escenario, un paisaje, una luz, un impulso y acción discreta que se concretan en Almería”, aclaran Magdalena Cantero y José Guirao.

Los editores:José Guirao Cabrera, Ex Ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España. En la actualidad es Director General de la Fundación Montemadrid. Gestor cultural que ha dirigido centros como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y La Casa Encendida.

Magdalena Cantero Sosa. Licenciada en Filosofía y Letras, estudios superiores en Ciencia Política, máster en desarrollo territorial y máster MBA en dirección y administración de empresas. En la actualidad es presidenta del Asociación Española Contra el Cáncer de Almería.