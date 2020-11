Parálisis cerebral, cáncer y ahora covid y en el centro no la dejan hablar con su familia

Silvia tiene 45 años. Sufre parálisis cerebral y a finales de 2019 le fue diagnosticado un cáncer de mama. Desde hace cinco años es paciente de la Residencia para Gravemente Afectados 'La Algaida', en Roquetas. Desde entonces ha mantenido contacto con su familia, que reside en Antequera (Málaga), mediante teléfono o videollamadas a través de una tablet.

Sin embargo, el sábado 7 de noviembre, tras realizarse una prueba, también fue diagnosticada de coronavirus. Es ahí donde comienza una proceso de "desesperación" para Blanca Flichi, su madre, quien asegura que aunque le dicen que su hija está bien, desde el lunes "se ha cortado cualquier forma de comunicación" con su hija y le es "imposible hablar".

"Me llamaron el sábado pasado diciéndome que mi hija había dado positivo en coronavirus. Fue algo muy fuerte para mi. Aunque me tranquilicé algo al asegurarme desde el centro que no lo está pasando mal, que es como si tuviera un resfriado", explica a Diario de Almería la madre.

"Desde ese día he hablado con ella 5 minutos por la tarde solo dos días. Ella no puede pasar sin tener contacto con nosotros todos los días. No puede estar sin mantener el contacto y así lo ha venido haciendo regularmente", agrega. "Pero después me dijeron que ya no se podía hablar. Yo les exigí que le dieran su móvil, porque tenía derecho a tenerlo para hablar con su familia. No es lo mismo que te digan que está bien a poder verla por la tablet... es que estamos muy lejos. Están las cosas muy mal... ni para visitar ni nada. Estamos con una gran impotencia de no poder hacer nada y encima me impiden que yo pueda hablar con mi hija".

Blanca explica los motivos por los que según la dirección de la residencia no se le permite a su hija realizar llamadas desde su propio dispositivo: "Ellos dicen que es por el bien de los demás, que el teléfono es una fuente de contagio". Pero encuentra motivos contradictorios al enterarse del nuevo protocolo establecido: "El jueves me mandaron un comunicado diciéndome que podíamos hablar con ella, pero estableciendo un horario para todas las familias a través de un único teléfono móvil y en un determinado horario (de 17:30 a 18:30).Eso no contagia pero ¿el móvil de mi hija sí? El caso es que ese día tampoco pude hablar con ella. Estuve una hora llamando y fue imposible".

La madre de Silvia argumenta que su hija no necesita ayuda alguna para realizar llamadas desde su tablet, que lo único que requiere es que alguien le conecte el cargador a la toma de corriente, por lo que "nadie tendría contacto alguno con el dispositivo".

Lo que Blanca le dijo al centro es que "pusieran su tablet en su bolsa y lo único que tienen que hacer al entrar al cuarto es enchufar el cargador a la luz. Les dije que no entendía que la tablet de mi hija fuera contagiosa y el teléfono móvil para llamar por la tarde no. Además, ella puede coger la tablet y hacer llamadas sin ayuda ninguna. Lo puede hacer sin problema. Si es que la tablet va a estar en su habitación y no se va a mover a ningún sitio, no la va a tocar nadie, solo ella".

Blanca entiende que "existe falta de sensibilidad" pero agrega que "según ellos, la poca sensibilidad la tenemos nosotros por exigir hablar con nuestra hija. Es verdad que habrá otras familias así, pero yo no estoy en la cabeza de las otras familias, yo estoy en la de mi hija, Yo necesito hablar con mi hija y que me diga cómo está".

Además, la última ocasión en que Blanca pudo hablar con Silvia dejó triste a la madre: "Psicológicamente sé que no está bien, porque la última vez que hablé con ella se había pasado todo el día llorando. Está entre cuatro paredes 24 horas, aunque ellos me dicen que no es así".

Diario de Almería ha intentado ponerse en contacto con la residencia sin tener éxito alguno hasta el momento.

Pero esta no es la única travesía por la que ha tenido que pasar Silvia y su familia en los últimos meses. Tras operarse del cáncer de mama, Blanca segura que tuvieron que esperar cinco meses a una cita con el oncólogo: "la doctora me dijo que nosotros debíamos decidir si se le ponía quimioterapia o no. Pensé que era que no la necesitaba, la oncóloga no lo vio imprescindible. Más que nada por lo que ella va a pasar cuando se le ponga. Se le podía seguir haciendo valoraciones y si vuelve a salir por otro sitio, ya habría tiempo de ponerle la quimio. Así que mi hija dijo que si la quimioterapia no garantizaba una cura total, no se la ponía. Así que decidimos que no".