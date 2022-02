Rechazadas las mociones del Parque Boticario, la Semana Santa y Los Partidores

Precisamente los tres partidos que han votado en contra de los presupuestos municipales se han encontrado con idéntico sentido del voto para las propuestas que Vox, PSOE y Ciudadanos han planteado al Plenario a modo de moción. Son las ya anunciadas, y de forma respectiva, mejora del parque de El Boticario mediante la cesión por parte de la Junta al Ayuntamiento de su gestión, la convocatoria de la Mesa de la Semana Santa y la idea socialista de pedir test de antígenos a los costaleros, y solventar la falta de redes esenciales de Los Partidores a petición de la formación naranja.

Parque del Boticario

La concejal de Sostenibilidad Ambienta, Margarita Cobos, ha responsabilizado a la "dejadez socialista" la situación del Parque del Boticario como herencia de los años de gobierno del PSOE al frente de la Junta. Cobos ha calificado de "oportunista" la moción de Vox presentada, según ha manifestado, en el momento en el que se aborda, con la Junta de Andalucía, su puesta en valor. Actuaciones a las que se sumará también el Cordel de La Campita, como ha avanzado Cobos, reprochando al grupo municipal socialista el haber hecho de estos espacios “decorados de papel creados para lucirse y que, después, han abandonado a su suerte”.

Mesa Semana Santa

Mayoritariamente también ha sido rechazada la moción de la Mesa de la Semana Santa, denunciando el concejal de Pormoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el "enésimo intento" de los socialistas “por politizar todo y convertir la Semana Santa en un circo. Hablamos de un tema muy serio, muy importante y con una gran repercusión y proyección para la ciudad”.

En este contexto ha lamentado que la portavoz socialista, Adriana Valverde, venga ahora a interesarse por la Semana Santa. “Se nos ha hecho capillita”, ha expresado, recriminando que esa actitud le vaya solo a durar hasta finales del mes de mayo del año que viene. Por otro lado, Sanchez ha reafirmado el compromiso municipal “con la Semana Santa y con las Hermandades y Cofradías”, referendado con ayudas económicas, también en los años que por culpa de la pandemia no se ha desarrollado plenamente su actividad cofrade. Al mismo tiempo el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, haciendo uso de la palabra en el Pleno ha recordado que a la subvención recogida en el presupuesto municipal para la Agrupación de Hermandades y Cofradías se sumará, este año también, el gasto que comporta la organización de la Semana Santa y, con ocasión de la celebración del 75 aniversario de la Agrupación, una colaboración económica y organizativa.

Los Partidores

Sobre la moción de Cs, la concejal de Sostenibilidad Ambiental ha explicado que “el Ayuntamiento no puede saltarse las normas y, en el caso de viviendas que no se encuentran en suelo urbano no consolidado, la solución a los problemas de infraestructura, bien de agua o electricidad, pasa por una solución legal que satisfaga las necesidades de estos almerienses. Un problema que desde el Equipo de Gobierno estamos tratando de resolver, junto a los vecinos”.