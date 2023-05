“Pasé 17 maravillosos años en el colegio del barrio de La Chanca”

Llegamos ambos al Instituto Azcona el año en que empezó a funcionar como IES; ella de maestra de Educación Especial y yo como ‘profe’ de Lengua. Pronto sintonizamos de forma muy positiva. En sus aulas pasamos 19 años hasta mi jubilación. Este año 2023 el ha tocado a ella el ‘colgar la tiza’.

–¡45 años como maestra! Hoy día eso es de récord Guinness.

–¡Ja, ja, ja! Pues así ha sido. Yo estudié Magisterio en la especialidad de Ciencias en Almería y luego hice en Granada Pedagogía, Logopedia e incluso Teología. En el año 1977 saqué las oposiciones y comencé a dar clase hasta este año que me he jubilado. He ejercido en los colegios de El Ejido, Llanos de La Cañada, Adra, La Chanca y en el instituto Azcona donde he sido jefa de estudios, directora y jefa del Departamento de Orientación.

–Pero curiosamente no te jubilaste allí...

–Es cierto. En diciembre de 2022 tocaban elecciones sindicales en la enseñanza y me nombraron presidenta de la Mesa Coordinadora provincial. Total, que tuve que irme a la Delegación y allí pasé los tres últimos meses de mi vida profesional. Una anécdota.

"Fui 6 años directora del colegio La Chanca y presidenta de su Asociación Cultural, una vivencia imborrable”

–Tus 17 años en el colegio de La Chanca te marcaron.

–Fue en el colegio Ntra. Señora de la Paz, que ya no existe, del que fui directora seis años. Además, fui presidenta de la Asociación Cultural del barrio. Estaba dedicada a las familias bastantes de las cuales vivían en el umbral de la pobreza. Realizamos un sinfín de actos sociales, talleres para madres, actividades extraescolares y, quizá de lo que me siento más orgullosa: conseguimos un comedor escolar, con lo cual se redujo el absentismo y muchos niños dejaron la calle sabiendo que en el cole comían seguro pero en su casa...

–“¡Zeño, que alegría de verla!”

–¡Ja, ja, ja! Aún me lo dicen las que fueron mis alumnas hace 30 ó 35 años y ahora son mujeres hechas y derechas. Si te los sabes ganar, son gente muy cariñosa. Me hacían montones de regalos de poco valor económico pero mucho sentimental.

–Y te vas al Instituto Azcona...

–Era colegio, en 1998 pasó a ser IES, y allí que me fui yo al Departamento de Orientación. He estado 25 años muy a gusto, con compañeros maravillosos (gracias por la parte que me afecta). Impartía atención a la diversidad (lo referente al espectro autista), niños con síndrome de Aspergen, con falta de atención y de comprensión, hiperactivos...

"Soy muy aficionada a los toros; ATA me eligió ’aficionada ejemplar’, de lo que estoy muy agradecida”

–¿Los padres entienden la situación de sus hijos?

–Sí, prácticamente siempre. Suelen ser muy colaboradores y agradecidos con nuestra labor profesional. Están en clases muy reducidas de no más de seis niños entre los 12 y 15 años. He trabajado con ellos 25 años.

–Vamos con tus hobbies. ‘Aficionada ejemplar’ para ATA.

–¡Ja, ja, ja! Bueno, los toros me han gustado desde que era muy niña. Me llevaban mi padre y mi hermano y luego seguí yendo con mi novio y actual marido. He viajado mucho con peñas taurinas a ver ganaderías y festejos en otras plazas. Tenemos dos abonos del Tendido 2 desde hace aproximadamente 50 años.

–¿Tus toreros preferidos?

–Pues de los antiguos, Paco Camino, Antº Ordóñez y Manzanares padre; de los actuales, su hijo y, por supuesto, Morante y más tras la que lió en Sevilla. No me importa ir donde sea para verlo; soy muy viajera.

–También eres cofrade...

–De Prendimiento y de El Amor. Llevo muchos años saliendo de mantilla y este año he llevado el Libro de Reglas en la procesión, un gran honor para mí.

–Peregrina a Santiago...

–Sí, he hecho tres veces el Camino, una experiencia fascinante que me gustaría repetir.

–Y colaboradora del Diario...

–Ahí me liaste tú ¡Ja, ja, ja! El año pasado colaboré con vosotros en el Suplemento de toros en la Feria y este, en el de Semana Santa.