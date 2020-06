La Operación Paso del Estrecho (OPE), periodo en el que países como España y Francia aumentan con el Norte de África conexiones y frecuencias para que los ciudadanos puedan visitar a sus familias está en el aire. Y ya debería haber comenzado.

Almería tiene un papel fundamental en este proceso, pues, de media, mueve a medio millón de personas en este proceso. Pero la pandemia del Covid-19 y su posterior crisis ha hecho que todavía no haya nada claro al respecto.

De hecho, desde la Autoridad Portuaria de Almería se confirma que aún no han recibido ningún protocolo procedente de Puertos del Estado del Gobierno de España: “Para la OPE común nosoros empezamos a prepararnos en enero, como siempre. Pero este año la situación es muy distinta y aún no hemos arrancado, no se hará hasta que Puertos del Estado dé su visto bueno y nos marque los protocolos, algún que aún no ha pasado. Pero la llave la tiene Marruecos, que es quien decide cuando se abren la fronteras. Parece que ya está diseñando un plan, pero es por lo que hemos leído y nos ha llegado, porque nosotros a nivel oficial no sabemos nada”, explica Jesús Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria en Almería.

En la actualidad, Marruecos mantiene cerrado el espacio aéreo y los movimientos a través de puertos. aunque han empezado a trabajar en un plan, que en caso de ponerse en marcha, arrancaría a finales de julio para recibir a sus ciudadanos residentes en Europa. Según este, Almería sí está contemplada como puerto de origen y ha establecido una serie de medidas sanitarias tales como presentar una prueba negativa del Covid-19 antes de embarcar, distanciamiento social, reducción de la capacidad y tareas de desinfección, entre otras.

“En caso de que la OPE se pusiera en marcha, tendría que haber una reunión en Subdelegación para saber cómo tenemos que actuar tras establecer unos protocolos. Con respecto a la apertura este año, no tenemos nada”, asegura Caidedo, quien argumenta que la OPE “económicamente le viene muy bien al puerto, pero aquí hay que primar la salud. Al final hay que buscar una compatibilidad. Si no trabajas, pierde las salud, pero sin condiciones sanitarias seguras, es complicado”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, trasladó hace escasos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es partidario de no realizar este año la OPE porque “no se dan las circunstancias ideales”.“Lo que el presidente dice que la seguridad está primero y que si se hace algo sea seguro. Es lógico, muy normal que lo diga el presidente. Después de todo lo que ha pasado... es que preguntémosle a la gente que ha vivido situaciones tan complicadas como estar en un hospital si la salud no es lo primero. Así que el presidente, con buen criterio, ha dicho que se haga con todas condiciones de seguridad necesarias. Es una idea sensata”, explica Jesús Caicedo.

La reapertura de las fronteras marroquíes, que todavía sigue sin fecha, mantiene en el aire la operación

El Ministerio de Transportes de Marruecos perfila un dispositivo con medidas basadas en el distanciamiento social, mantenimiento de la higiene y obligaciones para las compañías navieras que buscan preservar la salud de los usuarios. España también tiene en marcha un proceso similar, puesto que todo debe estar ultimado y previsto si hay visto bueno al tránsito internacional.

El plan de flota y rutas de Marruecos se está diseñando junto con un posible calendario con las fechas de máxima afluencia de viajeros prevista entre el 20 y el 31 de julio en lo que el país magrebí considera “fase de entrada”, equivalente a la fase de salida vista desde el lado europeo del Estrecho, según una presentación del ministerio marroquí efectuada en una reciente reunión preparatoria. Como una de las medidas destacadas, se plantea que los trayectos se hagan con billete cerrado, lo que supondría el final del intercambio de billetes, al menos este año, para conocer en todo momento la afluencia prevista en los barcos.

Inmigrantes en patera asintomáticos cumplirán la cuarentena en el punto final

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó que los migrantes asintomáticos que lleguen a España en patera cumplirán la cuarentena en el punto final de acogida. Existe un protocolo, que se hizo público el pasado sábado 6 de junio, que establece las condiciones en los que los migrantes deben cumplir la cuarentena.

En este sentido, señala que no en todos los sitios a donde llegan se tiene la capacidad para hacerla y, en aquellos casos que sean asintomáticos, “se hará en el punto final”. Si aparecieran síntomas, según explica, el protocolo establece que se les harían las pruebas y se entraría en contacto con la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma correspondiente. Según el protocolo del Ministerio de Inclusión, los migrantes que lleguen a las costas españolas en patera deben cumplir la cuarentena de 14 días a la que se tiene que someter las personas procedentes de otros países durante su llegada a España durante la crisis de la COVID 19, pero podrán ser trasladadas a otras comunidades autónomas durante este periodo.