Pedro Duque ve "muy asegurado" el futuro de la Universidad de Almería

Más de dos años después de su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Almería, Pedro Duque, ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, ha visitado el campus almeriense, dando respuesta y complaciendo el deseo de su compañero el ministro de Cultura, José Guirao y del rector de la UAL, Carmelo Rodríguez.

Ambos ministros ha tenido la oportunidad de visitar en el Edificio Científico-Técnico (CITE V) el Laboratorio de Microscopía y de Resonancia Magnética Nuclear, las instalaciones del European Union Reference Laboratory for Pesticides Residues in Fruit and Vegetables (EURL FV) y el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, (CECOUAL).

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ha destacado que la visita de un ministro a cualquier universidad es de agradecer, pero que en este caso “el agradecimiento es doble al tratarse de dos cuyas carteras tienen que ver con el ámbito académico”. Además de tratarse de dos personas muy vinculadas a la provincia, José Guirao como almeriense y Pedro Duque como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Almería. “Es un auténtico placer enseñarles parte de nuestro campus, lo bueno que tenemos y las carencias, para que las tengan en cuenta”.

"Aquí he visto interés por la investigación"

Tras la visita, Pedro Duque ha indicado que “aquí he visto mucho interés por la investigación avanzada en determinadas áreas, que son las que importan al entorno socieconómico de la provincia. Y eso es lo ideal: que cada universidad se ocupe de lo que más le preocupa a su población”.

Durante su visita, ha tenido la oportunidad de ver un laboratorio “de referencia en la UE para el estudio de los residuos fitosanitarios en la comida, que nos protege a los cientos de millones de europeos de posibles problemas de las importaciones”. Además ha destacado que haya laboratorios centrales con “aparatos sofisticados”, motivo por el que ha felicitado al rector “porque veo que el futuro está muy asegurado”.

Por otro lado, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha explicado que no teme futuros recortes en estos campos porque “la inversión en educación, investigación e innovación de las empresas es lo que hace que dentro de 20 años nos veamos mejor que ahora”.

Implicación con las empresas

Por su parte, el ministro de Cultura, José Guirao, ha destacado que la Universidad haya conseguido “tener implicación con las empresas y su entorno para estudiar los problemas que tenemos aquí y que estos estudios puedan ser referencia para Europa y el mundo”.

Además, Guirao ha defendido que la competitividad y futuro de la agricultura almeriense “depende de mantener esa capacidad de mantenerse sofisticada y avanzada y por eso hay que apoyar el trabajo de la UAL con las empresas para que nuestra producción sea mejor, más saludable y que además genere más economía”. Para el ministro de Cultura “esta Universidad es una referencia, un foro de investigación, base del desarrollo de la provincia”. Por eso ve necesario “apoyar y acompañar a una institución tan importante para los almerienses que tiene clarísimo su involucración con el entorno, la economía del entorno y el futuro de esa economía”.