Sánchez apela en Almería a la movilización para evitar otro fiasco en Andalucía

Pedro Sánchez ha regresado esta tarde al Teatro Cervantes de Almería capital. Ese que se ha convertido en talismán para los socialistas debido a los éxitos del secretario general socialista tras pronunciarse desde el escenario en anteriores citas. El PSOE mueve su maquinaria para obtener un mejor resultado en las elecciones generales del 28 de abril.

Y es que viene de cosechar el peor de su historia en los últimos comicios nacionales, pero también en Andalucía, y eso pasa por una participación mayor. De ahí que el mensaje sea el de la movilización: “Las urnas vacías representa involución, pero unas urnas llenas representan un futuro cargado de optimismo e ilusión con el Partido Socialista”, sentenció ayer Sánchez.

"Hay que apelar a la movilización de todos los que nos consideramos progresistas"

“Hay que apelar a la movilización de todos los que nos consideramos progresistas. Va a haber gente que no ha votado nunca al PSOE, que incluso cuando me ve y me escucha piensa... ‘es que tampoco me gusta mucho’, pero entre lo que hay, yo apuesto por el PSOE”, argumenta el secretario general socialista pidiendo que “nadie se quede en casa el próximo 28 de abril”.

Y es que las últimas elecciones andaluzas han cambiado el panorama electoral. La irrupción de Vox ha supuesto un cambio radical en San Telmo y el objetivo es que no se extienda al resto de España. Por eso, el mensaje del presidente del Gobierno es el de arremeter contra la censura a las “conquistas sociales” alcanzadas gracias a un consenso liderado por el PSOE: “La ultraderecha y su influencia está quebrando el consenso social que dábamos por hecho en los últimos años en muchos aspectos. Hasta que PP y Ciudadanos necesitaron a Vox en Andalucía nadie cuestionaba ciertos logros inamovibles”, argumenta. La imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha llevado a España a unas nuevas elecciones. Sánchez reprende que sea precisamente desde Andalucía de donde lleguen las críticas: “En Andalucía, el PP dice que el PSOE ha abandonado la región a su suerte. Y es extraño, sobre todo cuando nosotros propusimos unos presupuestos para que cumplían con el estatuto de Andalucía, pero los que votaron en contra fueron ellos”.

Pedro Sánchez dice que le preocupan cosas en Andalucía. Una de ellas tiene que ver con el feminismo. “En democracia la palabra es muy importante. Escuchar a Casado, para justificar el apoyo de Vox, hablando de violencia doméstica o intrafamiliar... tiene mucha importancia. Porque eso nos retrotrae a una época muy pasada en la que cuando se escuchaba a una mujer sufrir las agresiones de una pareja en su casa, los vecinos decían: ‘No te metas en esta historia que no tiene que ver con nosotros’. Pero nosotros, el PSOE, decidimos llamarlo violencia de género y seguirá siendo así”.

Pedro Sánchez "Yo, como presidente del Gobierno, tengo dos opciones, quedarme cruzado de brazos y decir, esta gente ha ganado, o aprobar reales decretos con las principales medidas para que se pongan en funcionamiento cuanto antes. Y eso es lo que hemos hecho”

El presidente del Gobierno también defendió la fórmula de trabajar mediante decretos ley: “Hemos presentado 50 iniciativas que han sido prorrogadas y prorrogadas. Yo, como presidente del Gobierno, tengo dos opciones, quedarme cruzado de brazos y decir, esta gente ha ganado, o aprobar reales decretos con las principales medidas para que se pongan en funcionamiento cuanto antes. Y eso es lo que hemos hecho”.

En el acto participó el actual ministro de Cultura y Deportes y cabeza de lista al Congreso por Almería, José Guirao, quien se mostró satisfecho porque si “algo se ha puesto de manifiesto en estos nueve meses es que tenemos un proyecto de progreso y que no somos gente que viene a discutir por tonterías, somos gente de paz. La derecha solo quiere desmontar las conquistas de 40 años de democracia”.

José Luis Sánchez Teruel, secretario general de los socialistas en Almería, sacó pecho de algunas de las medidas tomadas por el Gobierno de Sánchez en apenas nueve meses, como el proyecto del jefe Vera-Caparacena. Además, subrayó los retos en los que el PSOE debe poner atención en la próxima legislatura, caso del agua, el manipulado, recuperar efectivos de Policía Nacional o Guardia Civil y la despoblación.

Fernando Martínez, cabeza de lista al Senado, resaltó algo que considera un hito en la Alta Velocidad almeriense: “Queríamos el AVE y hoy (por ayer) hemos cumplido. Se ha adjudicado el último tramos del AVE”. Y volvió a apelar a la movilización: “El dilema en las elecciones es si seguimos avanzando o con la derecha nos vamos a la involución, a épocas imperiales. Y no se quiere la involución”.

Además, como director general de Memoria Histórica, Martínez aseguró que el futuro Gobierno de Sánchez tratará de seguir “cerrando las heridas de la Guerra Civil y la época franquista”, esgrimiendo a la derecha que no provoquen diciendo que el PSOE abre heridas: “Están abiertas, lo que queremos los socialistas es cerrarlas. Queremos sacar a esos cuerpos de las cunetas”.

Adriana Valverde, candidata por el PSOE a la alcaldía de la capital, aseguró que el PSOE tiene un plan para la ciudad y sabe cómo desarrollarlo. “Almería solo ha avanzado cuando ha estado un Gobierno socialista al frente. Pero ahora Almería nos pide mucho más. La Almería que queremos es la de la igualdad, la de la diversidad, la de la juventud, la de los mayores, la de la educación, cultura, deportiva, la que genera riqueza comprometida con el desarrollo sostenible. Gestionada desde la transparencia y el buen gobierno”.