Pequeños 'Ciberexpertos'

“Hay que protegerse en internet y en las redes sociales igual que en el mundo real”. Es el mensaje principal que el el comisario jefe de la Comisaría de Policía Nacional en Almería, Rafael Madrona, ha querido hacer llegar a los 112 alumnos que desde hoy cuentan con el certificado de Ciberexpertos.

La biblioteca Villaespesa de la capital ha acogido el acto de reconocimiento a la formación que han recibido alumnos de los colegios Divina Infantita, Stella Maris y Ginés Morata. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha detallado que se trata de un curso que ha impartido la Policía Nacional, dentro de los muchos que hace de acercamiento a la sociedad y de preparación de trabajo con nuestros jóvenes para prevenirlos de todos los peligros que tiene estar ahora mismo navegando en las redes".

Para de la Fuente se trata de un colectivo "muy vulnerable", "que nacieron ya en el mundo de las tecnologías pero no son conscientes de los riesgos que esto tiene".

Esta formación tiene así como objetivo "advertirles, es una manera de protegerlos". "Han participado, han hecho el curso y ahora le vamos a dar un certificado de cieberexpertos, para que ellos recuerden la importancia de tener las alarmas siempre encendidas cada vez que abran el móvil, o se pongan delante del ordenador".

Para el subdelegado del Gobierno es clave que los alumnos tengan un contacto directo con la Policía. "Que vean que nuestra Policía siempre es buena y están para protegerlos. Es muy importante esa proximidad y ese contacto".

Rafael Madrona ha explicado que a través de la formación "le hemos dado a los niños herramientas para que se protejan como víctimas de posibles delitos en la red. Parte de nuestra vida actualmente transcurre por la red e incluso niños con 11,12 y 13 años están ya en internet y redes sociales con toda cotidianidad".

"Le hemos dado consejos para que detecten, para que se protejan, del ciberacoso, del grooming, del ciber delito en general, suplantación de identidades, y al final incluso le hemos pedido --porque en algunos casos percibes que incluso los niños saben más que los padres-- que eduquen y protejan a sus progenitores".

El comisario jefe ha incidido en que en la actualidad, lo mismo que se reduce el número de delitos en la vida real, se están incrementando en las redes sociales y en internet, y hay que protegerse ante eso". "La Policía Nacional siempre con visión de futuro se satisface en invertir en la educación de nuestros niños que son el futuro".

Entre los consejos que la Policía ha dado a los pequeños, Madrona ha destacado que “hay que protegerse en internet y en las redes sociales igual que en el mundo real”. "Por ejemplo, si alguien muy simpático te empieza a hacer preguntas en redes sociales desconfía; no te fíes de la foto; de la edad que tiene; si te pide algo que todo el mundo no te lo pide en la vida real como por ejemplo desnudarte, o hacerte una foto, no lo hagas, y evidentemente ve a tus mayores, a tus padres, a tus profesores y cuéntale".

Delegada de Educación de la Junta, María del Carmen Castillo "A los niños les encanta esta actividad, y a nosotros nos preocupa, y es necesario que tanto los alumnos como los padres y las madres conozcan los riesgos reales"

La delegada de Educación de la Junta en Almería, María del Carmen Castillo, ha resaltado el trabajo de los centros educativos "en los que se trabaja muchísimo para prevenir todo tipo de conflictos en el marco de los proyectos Escuela Espacio de Paz, en el marco de los planes de convivencia de los centros, en colaboración con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas), pero la colaboración que tenemos con la Subdelegación del Gobierno, con la Policía Nacional y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es fantástica, y en el caso de los ciberexpertos más". "A los niños les encanta esta actividad, y a nosotros nos preocupa, y es necesario que tanto los alumnos como los padres y las madres conozcan los riesgos reales".

Esta actividad, que forma parte del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, ha consistido en formar a los alumnos sobre diferentes materias relacionadas con el acceso a las nuevas tecnologías.