Pérez de la Blanca insta a la celebración de Plenos telemáticos

El concejal del Ayutamiento de Almería Joaquín Pérez de la Blanca insta al Gobierno Municipal y a los portavoces de los distintos grupos políticos, a que se vuelvan a celebrar los Plenos de forma telemática; “lo que no tiene sentido es que sigamos reuniéndonos los 27 concejales más el personal auxiliar en un salón, cuando se pide a empresas y vecinos que no se agrupen más de diez personas en un mismo lugar. Entiendo que no se predica con el ejemplo y mal precedente estamos sentando si parece que minusvaloramos las consecuencias del virus”, señala.

En este sentido, añade el concejal que si el Reglamento Orgánico de Pleno actual no contempla esta vía, habrá que modificarlo, y si no es posible porque esta cuestión viene regulada por una norma superior, entonces habrá que instar al órgano competente para que inicie los trámites, con el fin de adecuar la institución administrativa a la realidad actual.

Para Pérez de la Blanca se está produciendo un retroceso en la batalla contra la pandemia fruto en gran medida de la relajación en la adopción de medidas, así como en la circulación de personas entre distintas provincias: “Si no nos lo tomamos en serio, nos veremos abocados a sufrir aún más los efectos del virus, y también por deferencia a todos aquellos sanitarios que tanto han sacrificado y cuyo esfuerzo podría devenir infructuoso si el resto de ciudadanos no adoptamos las medidas necesarias para luchar contra el virus”.

Además, se hace eco de la situación de algunos empresarios y pymes de ciertos sectores como el ocio nocturno y la restauración en general, que están atravesando una situación límite derivada de las restricciones, por lo que se hace necesaria extremar las precauciones también desde el Consistorio Municipal.