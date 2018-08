Pescadería, un barrio con falta de limpieza y mantenimiento

Los comerciantes y vecinos del barrio almeriense de Pescadería manifiestan a Diario de Almería su descontento y molestia por la suciedad incesante que rodea sus negocios y hogares. Además de la poca iluminación y seguridad de la zona. Piensan que esta situación cada vez va a peor y que los operarios de limpieza pasan por la zona de forma desapercibida o hacen caso omiso dejando las calles en un absoluto vertedero de colillas, restos de bebidas, comida y excrementos de animales.

En relación a este asunto, uno de los comerciantes asegura "la suciedad ya nos come literalmente, sólo existen dos contenedores, totalmente destrozados, y los vecinos, no se porqué, supongo que por la falta de contenedores, dejan todos los días las bolsas de basura en la puerta. Cada ciertos días, viene un camión de basura como antiguamente, con dos operarios, recogiendo las bolsas, ya rotas por los animales callejeros. Sufrimos de plagas de cucarachas y ratones. No tenemos alguna queja, con el único barrendero, el cual realiza correctamente su trabajo, dentro de sus posibilidades, solamente hasta la esquina de Ctra de Málaga con Calle del Muelle", a lo que añade, "los olores son inaguantables en ciertas zonas, los jardines sin cuidar y llenos de basura desde la Avenida del Mar hasta las últimas naves de la carretera, mientras, la glorieta de Pescadería tiene cuidados a diario. Cuando hablamos con los jardineros municipales, nos comentan que ellos cumplen lo que les dice el Ayuntamiento". El vendedor prosigue con su queja aseverando que la máquina que lava a presión las aceras, lleva sin pasar más de seis mese, "se para en la calle Cordoneros, no sigue. Los coches abandonados, hasta sin matrícula, llevan meses, impidiendo el aparcamiento a negocios como el nuestro y a propios vecino". También muestra su hastío por la falta de iluminación cuando anochece "la parte izquierda de la redonda del barrio cuenta con farolas que alumbran tanto la carretera como la zona de la acera, mientras que aquí, enfrente de mi negocio sólo iluminan la zona del asfalto, por lo tanto repercute en las ventas de mi tienda durante el invierno ya que los vecinos ni se fijan".

Otro de los mercantes de la zona explica que su negocio, como el de los demás, se vio afectado con la grabación de una película hace escasas semanas "tres días, entre pruebas y rodajes. No sólo cortaron la carretera, cortaron el paso de peatones, con lo que los negocios perdimos un día completo de venta. La productora, hacía meses que venía prometiendo compensaciones por las pérdidas económicas que iban a ocasionar. Fueron muy pocos los negocios que las recibieron". Varios comerciantes están de acuerdo en algo y es que meditan la posibilidad de crear una asociación o colectivo de vecinos para representar todas las quejas al Consistorio almeriense para buscar una solución a este problema y que de una vez por todas tengan la oportunidad de ser escuchados. "No estamos muy contentos con las gestiones que realiza la asociación de vecinos con el Ayuntamiento, en pocas palabras, no entendemos como dicha asociación le permite a la institución este abandono", sostiene Antonio Ortiz, vendedor.

En cuanto a los vecinos del arrabal coinciden en opinión con la situación que se está viviendo. "Es impropio que un barrio tan antiguo e importante en la zona, por su ubicación, la entrada de Almería, esté en tales condiciones de abandono y suciedad. Luego vas al centro de la capital y hay medio centenar de operarios a diario limpiando las calles, arreglando los jardines y recogiendo la basura de los contenedores. Aquí nos come la suciedad de todos los días. El camión del servicio de recogida de residuos pasa de largo o directamente ni para por aquí. Sin quitar la delincuencia que se apodera de la zona cuando la luz desvanece. Nos gustaría que se reforzara la seguridad".