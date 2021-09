Piden 7 años para dos patrones de una patera que arribó a la playa de Mojácar

La Fiscalía Provincial de Almería ha interesado sendas penas de siete años de prisión para dos magrebíes acusados de patronear una patera que alcanzó tierra en la playa del municipio almeriense, dónde fueron interceptados por agentes de la Guardia Civil.

La calificación del Ministerio Público señala que de forma previa al pasado 8 de octubre, los acusados concertaron el transporte clandestino de varias personas y la entrada de las mismas en el territorio español a cambio de una contraprestación dineraria, sosteniendo por ello que les guiaba un “ánimo de ilícito beneficio”.

Así, tras salir de un punto indeterminado de la costa argelina, fueron interceptados sobre las siete de la tarde del 8 de octubre del año pasado desembarcando en la playa del Hotel Indalo en Mojácar, pilotando una lancha de 5,8 metros de eslora por 1,75 metros de manga.

Dicha patera llevaba un total de diez ocupantes, entre ellos los propios acusados, y no reunía las “condiciones requeridas” para este tipo de trayecto en lo que se refiere a sus características técnicas, su capacidad de pasajeros, etc. El fiscal incide que la lancha tampoco estaba capacitada para este tipo de trayecto por el canal del Mediterráneo, que tiene una “altísima densidad” de tráfico marítimo, añadiendo que no podía soportar el viento, oleaje o cualquier otra circunstancia climatológica adversa que pudiese haber tenido lugar. Además, en la misma no había salvavidas, GPS, luces, botiquín, bombas de achique u otras medidas de navegación o seguridad. En esta línea, el fiscal incide en que ninguno de los acusados dispone de una titulación que los capacite o autorice para este tipo de pilotaje.

Por estos presuntos hechos, el Ministerio Público pide siete años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La vista oral contra ambos se celebrará el próximo 29 de septiembre ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.