Al tiempo que se decretaba el Estado de Alarma el 14 de marzo, las administraciones públicas actuaron "diligentemente" para proteger los intereses económicos de las empresas facilitando sus ERTEs con mecanismos ágiles y operativos. "Por el contrario, y pese al evidente desamparo al que se vieron abocados por ese decreto los sectores sociales más vulnerables, la administración no dispuso medidas relevantes de aplicación inmediata que atendieran las urgentes necesidades y carencias que el confinamiento instaurado generaba en dichos sectores".

Este es el mensaje de entrada de la nueva Plan de Choque Social de Almería, desde donde denuncian que las ayudas sociales y económicas previstas son insuficientes y no llegan a toda la población. Los servicios sociales comunitarios advierten e informan de que no se está asistiendo a todas las familias, por falta de medios, y las carencias son más que evidentes y cada vez afectan a más sectores de la población. Añadir desde el Plan de Choque Social que las medidas sociales son mera propaganda y no terminan de concretarse por parte de las diferentes administraciones (local, autonómica y estatal), generando unas expectativas que se dan de bruces con la realidad del día a día y la imposibilidad de cubrir todas las demandas.

Los comedores sociales no tienen capacidad para cubrir todas las demandas, y organizaciones como la red de apoyo mutuo creada por “La Resistencia” o Almería Acoge, intentan dar cobertura organizando reparto de alimentos, así como otras actuaciones, que aminoren las magnitud de la crisis que viven muchas familias. Todo insuficiente debido a las deficiencias estructurales de un sistema que se han hecho aun más evidentes en tiempos de coronavirus.

Nada apunta a la mejora de la situación de las personas que afrontan el confinamiento desde los barrios más desfavorecidos de la capital cuando finalice el Estado de Alarma. Con la situación actual muchas familias que sobrevivían con trabajos precarios, en la economía sumergida, se han encontrado sin ingresos y no pueden acceder a ningún tipo de prestación. Los Almendros, Quemadero, Puche, La Chanca, Colonia Araceli ya se encontraban en situación de "alarma" permanente antes de esta crisis sanitaria, y ahora, desde el Plan de Choque Social, consideramos que es urgente que la administración haga un esfuerzo por tener conocimiento de la realidad que viven sus ciudadanos, acercarse a los barrios e implementar las ayudas, no sólo de emergencia por el confinamiento, sino a corto y medio plazo tras el mismo.

Los colectivos de Plan de Choque Social denuncian, además, la situación de los servicios sociales, los cuales se encuentran totalmente colapsados, la descoordinación de las administraciones en relación al PLAN SYGA (Solidaridad y Garantías Alimentarias), destinado a ofrecer menús a menores escolares, el cual deja fuera a quienes no estaban integrados en el mismo y que han visto agravada su situación como consecuencia del confinamiento, pero no tienen la opción de acceder al mismo. Así mismo se da la circunstancia de que la renta mínima de inserción (REMISA), ayuda social que se puede solicitar, lleva una demora de meses. La Junta de Andalucía es incapaz de resolver todos los expedientes que se amontonan en sus despachos y que son cruciales para garantizar unos ingresos mínimos a familias que están en total desamparo. Si bien el estado de alarma provocado por el COVID19 ha sido algo inesperado para todos, está dejando en evidencia la falta de un compromiso real y el abandono que sufren los barrios más necesitados de Almería.

"En el Plan de Choque Social nos preguntamos también ¿dónde ha ido a parar el dinero de Plan ERACIS, seis millones de euros gestionados por el Ayuntamiento para contratar personal e impulsar zonas desfavorecidas que a día de hoy, a pesar de los esfuerzos de sus responsables, no están obteniendo los resultados esperados. Hay muchas personas que necesitan de su buen funcionamiento, no vale con anunciar a bombo y platillo una inversión de ese tipo si luego no se desarrollan las políticas sociales para las cuales iba destinada", recalcan.

Por todo ello desde el Plan de Choque Social de Almería consideran imprescindible la recuperación de los Servicios Públicos, establecer una Renta Básica, que permita acceder a un ingreso a miles de familias que lo necesitan de forma inmediata y urgente, evitando así una burocracia que dejaría por el camino a montones de personas.

"Es hora de actuar, la pobreza no puede esperar. Es hora de afrontar y apostar por programas sociales y la dotación de recursos suficientes a las administraciones públicas. Lo público no se vende se defiende", sentencian.