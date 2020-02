Plan de Comercio y rebajas fiscales para reflotar el centro

El Ayuntamiento de la capital ha realizado un diagnóstico sobre la situación del comercio en el término municipal del que derivarán acciones concretas para reflotar el sector dentro del que, según el anuncio del equipo de gobierno del PP, será “el primer Plan de Comercio de Almería” a la par que se lanzará otro plan, a aplicar este mismo año, de rebajas fiscales, también dirigido a las tiendas de proximidad.

Carlos Sánchez, concejal del PP “Nos vamos a volcar con los comerciantes y el plan será participado y comulgado por todos las asociaciones y colectivos”

A lo largo de la sesión plenaria celebrada este lunes por la Corporación, la situación del comercio tradicional salpicó el debate político con varios anuncios por parte del equipo de Ramón Fernández-Pacheco ante las críticas recibidas por parte de la oposición. El primero de ellos fue el formulado por el concejal Carlos Sánchez, sobre el que recaen las competencias en materia de comercio, al ser cuestionado por el PSOE ante la ausencia de convocatorias del Consejo Sectorial del Comercio en relación con la modificación de la ordenanza de la venta ambulante. Dicho organismo, según ha avanzado el edil, será citado en próximas fechas. El Ayuntamiento presentará ese primer Plan de Comercio, confeccionado dentro de la estrategia Almería 2030 con diagnóstico y medidas que impulsen el sector a desarrollar a corto, medio y largo plazo. “Nos vamos a volcar con ellos y será participado y comulgado por todos las asociaciones y colectivos” implicados, afirmó Sánchez.

Juan José Alonso, concejal del PP "El centro no se está muriendo, sino que está muy vivo"

Las comunicaciones se sucedieron con la efectuada por el concejal de Economía, Juan José Alonso, tras rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista de aplicar bonificaciones fiscales a aquellos comerciantes que sufran obras de una duración superior a los tres meses. El edil del PP comunicó que “este mismo año” el Ayuntamiento lanzará un plan fiscal con rebajas de las que se beneficiará el sector que, según el representante del equipo de gobierno, “no está muriendo” en la zona centro, sino que “está muy vivo”. Respaldó esta afirmación con los datos registrados el pasado año de concesión de licencias de apertura. Fueron, en total, 626 las otorgadas, correspondiendo 57 a aperturas de negocios en el centro histórico.

Aunque el edil desgranó, una por una, las bonificaciones y ayudas puestas en marcha a lo largo de los dos últimos años, no se extendió en los detalles de las próximas rebajas, si bien adelantó que beneficiarán también a los “vecinos” afectados por las obras municipales en la vía publica. Todas aquellas que sean posibles legalmente, lo que excluye –explicó Alonso– dos de las propuestas en la moción del Grupo Municipal Socialista: la basura y el alcantarillado. “Estos servicios no se interrumpen con las obras y legalmente las rebajas no son posibles por el principio de generalidad e igualdad tributaria.”

Dicho esto, el representante del equipo de gobierno quiso incidir en evitar ofrecer “mensajes catastrofistas que calan al ciudadano” al considera que lo “único que se consigue es dañar al comercio de proximidad”.