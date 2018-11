El Plan Estratégico de la ciudad apuesta porque la diversidad sea sinónimo de inclusión en la Almería de 2030

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado a los almerienses a seguir participando en la elaboración del Plan Estratégico, a través de las diferentes mesas de trabajo planteadas o mediante sugerencias o aportación de ideas en la página web (www.almeria2030.es) de cara a dibujar la mejor versión de la capital para el año 2030. Así lo ha apunto en el acto inaugural de la Jornada 'Almeria 2030: hacia la normalización social' organizada por el vector Diversidad e Inclusión social celebrado este miércoles en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) y que ha congregado a decenas de personas vinculadas a los diferentes colectivos que integran el Tercer Sector.

Acompañado por la coordinadora del vector, María Esparza, y por la gerente del Plan Estratégico Local, María de Mar Plaza, el primer edil ha agradecido a todos aquellos almerienses que, de una u otra forma, se han involucrado con este proyecto. “Tenemos una oportunidad única de diseñar el futuro y de hacerlo entre todos”, ha insistido. Asimismo, ha recordado cómo en esta fase del Plan, la de diagnóstico, “es fundamental contar con la colaboración de profesionales y expertos, pero también con la de quienes, a pie de calle, viven la ciudad y la viven de una manera especial, diferente”. Se trata de quienes, desde la diversidad, son capaces de ofrecer una mirada objetiva de cara a hacer de Almería “una ciudad inclusiva y de acogida”.

A su juicio, la diversidad es riqueza y apuesta por que, “cada uno con sus diferencias, todos los almerienses tengan el mismo derecho a acceder a los servicios, a disfrutar del ocio, a vivir la vida y a ser felices. En definitiva, queremos conseguir que la diversidad sea sinónimo de inclusión en la Almería 2030”.

Con el apoyo del Tercer Sector

Y si todos los almerienses están invitados a participar en la elaboración del Plan, para el alcalde, contar con los colectivos que conforman el Tercer Sector resulta “fundamental”. “Hacéis un trabajo importantísimo y sois vosotros quienes debéis liderar las políticas sociales del Ayuntamiento”, les ha recordado Fernández-Pacheco, que ha asistido a la jornada acompañado por la concejala delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rafaela Abad.

No en vano, a través del Plan, Almería “está forjando los pilares de la ciudad del futuro, la mejor ciudad, la que soñamos para nuestros hijos y nietos. Una Almería integradora e inclusiva, que abandere la accesibilidad universal y sea capaz de generar más oportunidades para más gente”.

Una apuesta firme que será “exitosa”, se muestra convencido Fernández-Pacheco, porque “no será lo que quiera el alcalde, ni lo que quieran los políticos, sino que será lo que los almerienses quieran que sea”.

María Esparza, coordinadora de este vector, ha insistido en esta idea porque, ha dicho, “queremos que los agentes del cambio social se unan para poder conseguir los objetivos que se plantea este vector, que no es sino una herramienta que el Ayuntamiento de Almería, a través de la Oficina del Plan Estratégico, nos brinda para que podamos liderar la agenda social de la ciudad. Si no hay participación de la sociedad civil, no hay inclusión y si no hay inclusión no puede haber cohesi ón social”.