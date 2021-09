El Plan Local de Deportes contempla la construcción de nueve instalaciones en Almería

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, de forma inicial, su primer Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID), un ‘PGOU’ específico que censa y analiza la situación actual de las infraestructuras deportivas en la capital, además de abordar una planificación y previsión de las necesidades en esta materia, a medio y largo plazo, con el objetivo de construir nueve complejos y remozar los centros y pistas ya existentes.

Este Plan Local, cuya vigencia máxima será de cuatro años desde su aprobación definitiva, además de ser un requisito indispensable para acceder a subvenciones que permitan la construcción de nuevos equipamientos deportivos, “debe considerarse como un instrumento fundamental de planificación estratégica que viene a ordenar el espacio disponible para fines deportivos y racionalizar aquellas decisiones que tengan que abordarse a la hora de construir nuevas dotaciones o instalaciones, sometidas además a criterios de funcionalidad y viabilidad”, ha justificado el concejal de Deportes, Juan José Segura, quien en la sesión plenaria dejó la incógnita abierta de cuáles son esos nueve nuevos complejos deportivos previstos, ya que el edil solo citó durante el debate los dos ya conocidos: el “buque insignia del deporte” proyectado en Costacabana y las instalaciones para deportes en la playa de El Toyo, sujetas a la obtención de los fondos europeos Next Regeneration.

No ha obtenido el concejal del Partido Popular el respaldo unánime de la Corporación. A los votos favorables del PP se sumaron los de Vox y el concejal no adscrito, mientras que optaron por la abstención, y los reproches, PSOE, Ciudadanos y Podemos. La falta de participación de la oposición y, para los socialistas, el error de dejar en manos privadas las gestión de los centros deportivos hasta el punto de que “en Almería, si quieres pegarle una patada a un balón, hay que pagar” –argumentaba el edil del PSOE José Antonio Alonso–, han sido los principales motivos para no otorgar el voto favorable.

En su respuesta, Segura defendió que “mi libro”, elaborado por los técnicos del Patronato con la colaboración del área de Urbanismo y la asistencia técnica de la entidad ‘Lidera Sport Consulting’, es el resultado de “más de año y medio de trabajo, debatido con representantes de colectivos, clubes, entidades vecinales, sociales, deportivos... “Se trata de un Plan abierto, que además de la participación que conlleva en su trámite de redacción, será sometido a dos periodos de exposición pública –un mes– y que podrá, por tanto, adaptarse a la demanda, sugerencias o necesidades que se vayan originando”.

El edil ha indicado que el documento en ningún caso es “vinculante”, si bien ha explicado que “muchas de las actuaciones contenidas en él encuentran ya respuesta desde la gestión municipal, con dotación presupuestaria, como la de Costacabana, o se recogen como financiables a través de los fondos ‘Next Generation’, en el caso de los proyectos que se sugieren para El Toyo”.

El documento actualiza el censo de instalaciones existentes en el término municipal (162), en su mayoría de titularidad pública, y hace inventario de las necesidades en materia deportiva de acuerdo al Plan Director de Andalucía. La memoria económica de este Plan Local de Instalaciones Deportivas viene a recoger igualmente una inversión estimada de 1,7 millones de euros en mantenimiento de instalaciones ya existentes y de 14,5 millones en el caso de nuevas instalaciones.