La Plataforma Solar niega que su dura crisis esté solventada

El Gobierno se ha pronunciado sobre la Plataforma Solar de Almería (PSA), localizada en Tabernas. Lo ha hecho, por primera vez, bajo el mandato de Pedro Sánchez y con motivo de las preguntas formuladas por la Diputada Eva García Sempere (GCUP-EC-EM). Sin embargo, los responsables del mayor centro termosolar de Almería han salido al paso de las realidades y los buenos presagios que el Gobierno contempla.

Tema prioritario es el del personal temporal, sin el cual, el centro apenas puede desarrollar su trabajo. Siguen haciendo falta más de una decena de trabajadores. El Gobierno puntualiza que la Plataforma "no ha perdido plantilla aunque sí ha tenido que prescindir temporalmente de alguno de sus investigadores con contrato temporal", argumentando que los contratos temporales tienen una duración media de tres años, debiéndose renovar siguiendo un proceso abierto y complejo, lo que lleva varios meses y conduce a periodos en los que se reduce significativamente la plantilla, a la espera de la resolución de los procesos de contratación.

Desde el centro sostienen que "reducir significativamente la plantilla no puede ser algo asumible. Al final se verá resentida toda la actividad y no nos darán nuevos proyectos si no los ejecutamos como se debe".

Desde el punto de vista de los proyectos, el Gobierno entiende que es suficiente con las concesiones de fondos a la PSA y destaca que el centro trabaja en 15 proyectos europeos del programa "Horizonte 2020" (H2020) con una financiación de la Unión Europea de 6.532.594 euros, lo que supone una financiación media anual de 1.594.592 euros. Además, el Gobierno apunta que el centro desarrolla nueve proyectos competitivos del Plan Estatal de Investigación, con una financiación del Gobierno de 1.535.745 euros, de los cuales 809.442 euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Asimismo, para la actualización de la infraestructura de la PSA se dispo ne de una financiación del Gobierno, para el periodo comprendido por los años 2017-2020, de 11.976.395 euros, de los cuales el 80 % proviene de fondos FEDER.

Pero para la directiva de la Plataforma, esto no dejan de ser números a los que no se les puede obtener rendimiento, exponiendo que no han podido ejecutar prácticamente nada desde mediados de 2016.

En Cuanto al proyecto Solarnova, de actualización de la infraestructura con 12 millones de euros, desde el centro apuntan que no se ha podido ejecutar ni en euro en la actualidad y que "suponer que serán capaces de solverntarlo en ejercicios posteriores es mucho suponer".

Al nuevo Gobierno es lógico darle algo de margen ya que empezaron a inicios de Junio. A ver si pueden solventar el entuerto. Pero este tipo de respuestas a preguntar parlamentarias no ayudan a enfocar el problema, si no a diluirlo como algo inevitable o sin mucho impacto", explica Sixto Malato, científico y exdirector de la Plataforma Solar de Almería.