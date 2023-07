Playa y chiringuitos contra la ola de calor: el consumo energético no crece en Almería

A las 16:49 horas del viernes 20 de julio se alcanzó el pico más alto de consumo energético de la segunda ola de calor de este verano en la provincia con 490,17 megavatios de potencia. Fue el momento de mayor demanda de electricidad de la red almeriense, asociado al uso intensivo de aparatos de aire acondicionado y ventiladores en los hogares, del periodo de la peor canícula comprendido entre el 10 y 20 de julio. Pero no fue ni mucho menos un registro histórico. Lejos de lo que se podría pensar por el fuerte aumento de temperaturas a lo largo del mes, la última ola de calor no ha disparado el consumo energético en la provincia y en los últimos años hay anotaciones más contundentes como la del mismo día (20 de julio) del año anterior. En ese momento se alcanzaron los 561,6 megavatios de punta de la demanda. De hecho entre el 10 y 20 de ese periodo de 2022 no se bajó ni un sólo día de un pico de 500 megavatios, una cifra que no se ha alcanzado en julio de este ejercicio.

Así lo recogen los datos facilitados a este periódico por la compañía Endesa, que cuantifica el aumento de consumos en base a los picos diarios -momento en el que más energía se demanda-, ya que los consumos totales no se pueden computar hasta pasados unos meses. El primer día de la segunda ola de calor el pico fue de 400 megavatios a las 12:50 horas, de 473 el día 11 a las 15:28 y de 448 el 19 a las 15:59 horas. El año pasado fueron 518 megavatios de punta de demanda el 10 de julio a las 21:55 horas, 523 el 11 a las 21:48 y 556 el 19 a las 22:09. La punta de demanda histórica de Almería, según las estadísticas de Endesa, se produjo en invierno de 2010 cuando se alcanzaron los 751,59 megavatios. Desde aquel 10 de enero, en el que el consumo se disparó por la calefacción y otras medidas contra el frío, no se ha vuelto a alcanzar ese techo en el suministro de la provincia.

Más autoconsumo en los hogares

No existe un razonamiento sencillo sobre por qué el consumo que se viene incrementando en los últimos años ha sido inferior en la reciente ola de calor que durante el mismo periodo de 2022 con las temperaturas más suaves. Desde Endesa consideran que uno de los motivos podría ser que el autoconsumo energético viene creciendo en la provincia, por lo que las olas de calor no tienen un impacto tan considerable en las puntas de demanda energética del suministro de las compañías. Más playa, piscina y chiringuitos para sobrellevar de la mejor forma el estrés térmico y menos horas en casa que son las que disparan las cifras de consumo.

En los meses de verano cuando aprieta el calor, la red está más tensionada que nunca y suelen producirse interrupciones en el suministro provincial por averías que normalmente sólo afectan a la baja tensión de núcleos y zonas muy específicas. Se funden más fusibles por sobrecargas en la red y los cortes intermitentes tienen lugar mientras se sustituyen por otros los dispositivos de control. La asociación de hosteleros de Almería (Ashal) ha vuelto a solicitar este verano a las administraciones públicas una mayor protección frente a los cortes de luz y agua que se producen por los “perjuicios graves” que ocasionan tanto a los empresarios como a los consumidores.