Plaza Careaga mantiene las obras paradas por cambios del proyecto

Con una vallado perimetral de seguridad, la plaza Careaga permanece abierta en canal y sin obreros trabajando en su interior. Las obras de reforma integral de este céntrico espacio se encuentran suspendidas temporalmente desde el mes de septiembre, cuando de manera oficial el Ayuntamiento ha aprobado esta paralización causada por la ausencia de un modificado del proyecto con la totalidad de los parabienes municipales.Los trabajos que, comenzaron en enero, deberían haber estado finalizados en el mes de mayo, si bien la reforma se ha topado con inconvenientes. Al igual que el resto de las obras públicas, la empresa constructora adjudicataria, Facto, tuvo que parar máquinas debido al decreto del estado de alarma por la pandemia del coronavirus el 16 de marzo. Fueron retomados el 20 abril, si bien no exentas de problemas a consecuencias de imprevistos. Facto presentó a la Gerencia de Urbanismo un modificado de obra, el cual fue aprobado en junio por la Junta de Gobierno. Dicho modificado implica un incremento del 8,3% del coste de la remodelación, que fue adjudicada a Facto por 645.877 euros redondeados. Son 53.855 euros más los que ha requerido la constructora al toparse con “una enorme cantidad de infraestructuras soterradas”, sobre todo en las calles más estrechas del entorno de la plaza, dentro del ámbito de actuación, como Conde Ximena, Emilio Ferrera y Arco.Según las justificaciones aportadas, la existencia de redes de suministro situadas por encima de las tuberías de saneamiento han imposibilitado la renovación de las mismas, siendo la solución la rehabilitación de las ya existentes. Añadía la adjudicataria que ha visto obligada a emplear medios manuales en las excavaciones y a la contratación de domper de pequeño tamaño para el transporte de tierras.La intervención ha seguido su rumbo este verano hasta no poder la empresa dar continuidad a los trabajos, ya que las modificaciones del proyecto no han cumplimentado la tramitación en su totalidad y, a falta del mismo, las obras han quedado suspendidas, cuando el grado de ejecución, según informa el Ayuntamiento, oscilaba entre el 75 y el 85%. La intención del municipal es conciliar los informes técnicos y jurídicos para retomar cuanto antes la reforma.